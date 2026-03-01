Ученые подробно описали, как современные люди скрещивались с неандертальцами

Последнее исследование показало, что скрещивание между современными людьми и неандертальцами происходило именно между женщинами вида Homo sapiens и мужчинами-неандертальцами, сообщает Zakon.kz.

Работа, опубликованная в журнале Science, опирается на анализ распределения древней ДНК у современных людей и ископаемых останках неандертальцев.

Ученые нашли заметную нехватку неандертальской ДНК в Х-хромосоме современного человека. В то же время в Х-хромосоме неандертальцев, наоборот, зафиксирована большая доля человеческой ДНК.

Такое асимметричное распределение генетического материала объясняется особенностями брачного поведения древних популяций, а не разницей в выживании потомков.

Эти показания говорят о том, что в периоды контактов между двумя видами чаще происходили союзы между мужчинами-неандертальцами и женщинами современного типа.

Точный характер этих древних взаимодействий остается неизвестным. Но это доказывает, что эволюция определялась не только биологическими, но и поведенческими факторами.

Ранее ученые нашли виновников в тяге людей к алкоголю.