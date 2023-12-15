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Казахстанские школьники создали поедающие пластик бактерии

Казахстанские школьники создали поедающие пластик бактерии Фото: freepik
Школьники из Шымкента создали бактерии, поедающие пластик, сообщает Zakon.kz.

По словам исследователей, в природе аналогичные бактерии существуют, но они обладают медленными метаболическими процессами. Ученики придумали, как можно их ускорить.

По информации "Хабара", было проведено множество исследований.

"Выпускать на природу созданную бактерию нельзя", – сказала биолог Жанна Утебаева.


По ее словам, использовать ее можно только в биореакторе в промышленных условиях. Прототип ученики создали сами. Проектом уже заинтересовался один из мусороперерабатывающих заводов. Ведь пластик разлагается столетиями и засоряет окружающую среду. Один грамм бактерии будет разлагать до 80 грамм пластика в течение 1-2 часов в биореакторе.

Ранее казахстанский школьник вернул голос Тауке хану.

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