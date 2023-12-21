Япония испытает технологию уничтожения астероидов, которые могут столкнуться с Землей
Представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) не сообщили, будет ли Hayabusa-2 пытаться перехватить и изменить курс астероидов, но один из экспертов в области космонавтики предположил, что это вполне может произойти, когда аппарат приблизится к концу срока эксплуатации и к астероиду в 2031 году, сообщает SCMP.
Запущенный в декабре 2014 года, Hayabusa-2 изначально имел шестилетнюю миссию по перехвату околоземного астероида 162173 Ryugu. Аппарат прибыл к месту назначения в июне 2018 года и наблюдал за метеором около 18 месяцев. Он также собрал образцы обломков, выстрелив гранулой в поверхность астероида и втянув в себя выброшенные материалы.
Образцы вернули на Землю в капсуле, которая приземлилась в австралийской глубинке в декабре 2020 года. Ученые до сих пор изучают их в поисках подсказок о происхождении Вселенной.
После того как космический аппарат успешно справился со своей основной миссией, инженеры JAXA объявили в декабре 2020 года, что они будут использовать оставшееся ксеноновое топливо, чтобы совершить пролет в июле 2026 года мимо астероида 2002 CC21, который имеет диаметр около 500 метров и находится в 12,4 млн километров от Земли, а затем продолжить путь к своему конечному пункту назначения, астероиду 1998 KY26.
Почти сферический астероид 1998 KY26 имеет диаметр 30 метров и в настоящее время вращается вокруг Солнца на минимальном расстоянии до Земли около 374 тыс. км. Ожидается, что космический аппарат встретится с астероидом в 2031 году.
Астероид относится к классу, называемому "быстро вращающимися астероидами", из-за чрезвычайно быстрого времени вращения – всего 10 минут. Этот атрибут создает особую физическую среду вблизи поверхности астероида, поскольку центробежная сила, возникающая при вращении, превышает силу тяжести астероида.
Космический аппарат должен прикрепить к астероиду целевой маркер, чтобы лучше изучить такие тела.
В космическом пространстве существует множество астероидов такого размера, которые, как ожидается, будут сталкиваться с Землей с периодичностью раз в 100-1000 лет, нанося значительный ущерб. В конечном счете, "Хаябуса-2" станет первым этапом японской программы по подготовке космических аппаратов для перехвата и отклонения астероидов, которые находятся на пути к столкновению с Землей.