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Следы микрометеоритной бомбардировки обнаружили на астероиде

Следы микрометеоритной бомбардировки обнаружили на астероиде, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 00:45 Фото: pixabay
Ученые из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) выяснили, что крупные космические тела, такие как астероиды, подвергаются постоянной микрометеоритной бомбардировке, сообщает Zakon.kz.

Исследование, результаты которого опубликованы в The Astrophysical Journal, было проведено на основе анализа образцов, доставленных с астероида Рюгу, расположенного в 300 миллионах километров от Земли.

Обнаружено, что микрометеороиды, сталкиваясь с поверхностью астероида, вызывают дегидратацию филлосиликатов — минералов, содержащих серпентин и сапонит. Эти удары разрушают кислородно-водородные связи, что приводит к изменению химического состава поверхности.

Используя методы молекулярной динамики, исследователи смоделировали процесс разрушения связей на субнаносекундных временных масштабах. При столкновениях со скоростью около 20 км/с разрушается до 200 химических связей, а при скоростях порядка 300 км/с число разрушений возрастает до 2000. Такие удары формируют кратеры диаметром от нескольких нанометров до более крупных повреждений.

Температурный диапазон на Рюгу составляет от -73 до 67 градусов Цельсия, но ученые установили, что дегидратация минералов в основном обусловлена кинетической энергией ударов, которая нагревает поверхность астероида до температур свыше 1000 К.

Исследование показало, что несмотря на разрушение связей, атомы могут рекомбинировать, образуя воду и другие соединения. Это открытие дает новые данные о химической эволюции астероидов и их роли в межпланетной среде.

Ранее сообщалось, что астронавтам предложили добираться до Марса и Венеры на астероидах. 

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