Следы микрометеоритной бомбардировки обнаружили на астероиде

Ученые из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) выяснили, что крупные космические тела, такие как астероиды, подвергаются постоянной микрометеоритной бомбардировке, сообщает Zakon.kz.

Исследование, результаты которого опубликованы в The Astrophysical Journal, было проведено на основе анализа образцов, доставленных с астероида Рюгу, расположенного в 300 миллионах километров от Земли.

Обнаружено, что микрометеороиды, сталкиваясь с поверхностью астероида, вызывают дегидратацию филлосиликатов — минералов, содержащих серпентин и сапонит. Эти удары разрушают кислородно-водородные связи, что приводит к изменению химического состава поверхности.

Используя методы молекулярной динамики, исследователи смоделировали процесс разрушения связей на субнаносекундных временных масштабах. При столкновениях со скоростью около 20 км/с разрушается до 200 химических связей, а при скоростях порядка 300 км/с число разрушений возрастает до 2000. Такие удары формируют кратеры диаметром от нескольких нанометров до более крупных повреждений.

Температурный диапазон на Рюгу составляет от -73 до 67 градусов Цельсия, но ученые установили, что дегидратация минералов в основном обусловлена кинетической энергией ударов, которая нагревает поверхность астероида до температур свыше 1000 К.

Исследование показало, что несмотря на разрушение связей, атомы могут рекомбинировать, образуя воду и другие соединения. Это открытие дает новые данные о химической эволюции астероидов и их роли в межпланетной среде.

Ранее сообщалось, что астронавтам предложили добираться до Марса и Венеры на астероидах.

