Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Каким будет первый звездопад 2024 года

Каким будет первый звездопад 2024 года Фото: pixabay
Астрономы рассказали, что первый звездопад 2024 года или пик метеорного потока Квадрантиды произойдет со 2 на 3 января. По прогнозам ученых в небе можно будет увидеть до 120 "падающих звезд" в час, сообщает Zakon.kz

По информации IMO поток будет действовать с 28 декабря по 12 января. Область вылета метеоров (радиант) находится под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас. Квадрантиды потенциально могут стать самым сильным ливнем в году, но обычно им это не удается из-за короткой продолжительности максимальной активности (6 часов) и плохой погоды в начале января. Эти метеоры обычно не имеют постоянных шлейфов, но часто производят яркие огненные шары.

Метеорный поток Квадрантиды получил свое название от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Наблюдать Квадрантиды лучше всего с 23.00 и до рассвета, оптические приборы для этого не требуются.

Ранее мы писали об Урсидах. Пик этого метеорного потока пришелся на самую длинную ночь в году.



Читайте также

Снижающее агрессию вещество нашли в человеческих слезах
Снижающее агрессию вещество нашли в человеческих слезах
Прогноз на январь: до середины месяца магнитных бурь не будет
Прогноз на январь: до середины месяца магнитных бурь не будет
Астрономы предупредили: совсем скоро произойдет зимнее солнцестояние
Астрономы предупредили: совсем скоро произойдет зимнее солнцестояние
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Киркоров
Киркорова могут лишить звания народного артиста России из-за вечеринки Ивлеевой
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
советы, врач
Шесть упражнений, которые улучшают память
В Туркменистане могут запретить праздновать Новый год
В Туркменистане могут запретить праздновать Новый год
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: