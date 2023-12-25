Каким будет первый звездопад 2024 года

Астрономы рассказали, что первый звездопад 2024 года или пик метеорного потока Квадрантиды произойдет со 2 на 3 января. По прогнозам ученых в небе можно будет увидеть до 120 "падающих звезд" в час, сообщает Zakon.kz

По информации IMO поток будет действовать с 28 декабря по 12 января. Область вылета метеоров (радиант) находится под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас. Квадрантиды потенциально могут стать самым сильным ливнем в году, но обычно им это не удается из-за короткой продолжительности максимальной активности (6 часов) и плохой погоды в начале января. Эти метеоры обычно не имеют постоянных шлейфов, но часто производят яркие огненные шары.

Метеорный поток Квадрантиды получил свое название от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Наблюдать Квадрантиды лучше всего с 23.00 и до рассвета, оптические приборы для этого не требуются.

Ранее мы писали об Урсидах. Пик этого метеорного потока пришелся на самую длинную ночь в году.







