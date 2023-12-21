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В самую длинную ночь года земляне увидят самый северный звездопад

В самую длинную ночь года земляне увидят самый северный звездопад Фото: pixabay
С 21 на 22 декабря любители ночного неба смогут полюбоваться урсидами. Пик этого метеорного поток приходится на самую длинную ночь в году. Ожидается до 10 метеоров в час, сообщает Zakon.kz

Астрономы отмечают, что периодическая комета 8P/Туттля является родоначальницей этого метеорного потока. Она обращается вокруг Солнца за 13,6 лет. Комета 8P/Туттля прошла перигелий 5 сентября 2021 года. 28 декабря 2048 года комета 8P/Туттля пройдет на расстоянии 0,175476 астрономических единиц, или 26 250 898 км от нашей планеты. Это расстояние будет минимальным в период с января 2014 года по январь 2100 года.

Также специалисты "Московского планетария" отметили, что урсиды – самый северный метеорный поток и наблюдать его возможно только из Северного полушария в течение всей ночи над северным горизонтом, так как радиант (область вылета метеоров) находится недалеко от Северного Полюса Мира, в созвездии Малая Медведица (Ursa Minor – лат.), по имени которой и назван поток. Для наблюдателей из Южного полушария Урсиды не видны.

Наблюдать метеоры Урсид можно при ясной погоде.

В прошлом Урсиды давали вспышки до 90-120 метеоров в час, но обычная их активность в последние годы малая – около 10 метеоров в час. По скорости пролета метеоров звездопад Урсиды очень схож с Геминидами, но по яркости и частоте его метеоры значительно слабее. Скорость входа метеоров Урсид в атмосферу около 33 км/с. Для сравнения: скорость метеоров потока Персеиды 59 км/сек.

Метеорные потоки наблюдают невооруженным глазом. Чтобы успешно наблюдать «падающие звезды» крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.

Условия наблюдения Урсид в 2023 году – не совсем благоприятные. Луна стремится к полнолунию (27 декабря) и помешает наблюдению метеоров.    

Ранее мы писали о звездопадах декабря

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