Проверять бизнес в Казахстане начнет искусственный интеллект

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на пресс-конференции в Астане 20 декабря рассказал, могут ли продлить мораторий на проверку бизнеса в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, определились ли власти с продлением моратория на проверку бизнеса.

"Решение уже есть. Для микро- и малого бизнеса мораторий был продлен в прошлом году. Он заканчивался в конце прошлого года. В прошлом году президент объявил, что его на год продлили. В этом году он заканчивается", – ответил министр национальной экономики.

По словам Алибека Куантырова, правительство совместно с бизнесом и экспертами весь год анализировало нормативно-правовые акты и требования к бизнесу. Речь идет о 128 тысячах требований, которые содержат 2,5 тыс. нормативно-правовых актов.

"Выявили 10,1 тыс. требований неэффективных, неактуальных. 9 тыс. из них на уровне подзаконных актов уже убрали. Еще тысяча осталась, которая сейчас (обсуждается. – Прим. ред.) в Мажилисе. Как только в Парламенте она пройдет обсуждение, с 1 января эти требования тоже отменят. Параллельно с 1 января 2024 года вводится система управления рисками во всех сферах. Что это означает? Проверки будут назначать без человеческого участия. То есть автоматизированно, где-то будут элементы искусственного интеллекта. Будут назначать проверки по видам рисков. То есть проверок станет меньше. В два раза планируется снизить количество проверок. Соответственно, планируется снизить и количество штрафов", – заявил министр.

Алибек Куантыров выразил уверенность, что после ввода новой системы проверки бизнеса станут более эффективными.

Ранее депутат Мажилиса Аскар Садыков предложил продлить на 2024 год мораторий на проверку бизнеса в Казахстане.

