Какие астрономические события подарит нам 2024 год

Астрономы рассказали, что новый 2024 год начнется с красивых небесных подарков – новогодний звездопад Квадрантиды и самое большое Солнце года, сообщает Zakon.kz

По информации "Московского планетария" в ночь с 3 на 4 января прольется первый новогодний звездопад – в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе! Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над восточным горизонтом.

3 января Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2024 году.

2024 год ожидается очередным годом максимума солнечной активности, а это значит - у нас есть шансы увидеть очередные крупные солнечные пятна и их группы.

Кроме того астрономы сообщили, что 2024 год подарит нам 4 затмения. Два солнечных: полное 8 апреля (Америка) и кольцеобразное 2 октября (Южная Америка) и два лунных: 25 марта (полутеневое) и 18 сентября (частное с малыми фазами). С территории России можно будет наблюдать только два лунных затмения. Первое лунное затмение можно будет увидеть на востоке, а второе – на западе.

Самые крупные полнолуния 2024 года можно будет наблюдать осенью – 18 сентября и 17 октября. Наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны - явления Суперлуния - произойдет 17 октября. На близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты Луна окажется 17 октября в 03:47 мск, а фазу полнолуния примет в этот же день в 14:28 мск. Разница между этими событиями составит 10 часов 41 минуту, Луна окажется в 357172 км от Земли. Разница между этими событиями 18 сентября составит 10 часов 51 минуту, Луна будет в 357283 км от Земли, на 111 км дальше, чем 17 октября. Поэтому в полнолуние 17 октября будем наблюдать самую большую полную Луну 2024 года, Суперлуну.

Звездопады 2024 года

Из крупных метеорных потоков лучшим для наблюдений будут Персеиды.

Благоприятная видимость метеорных потоков наступает, когда Луна не засвечивает небо, и радиант потока поднимается достаточно высоко над горизонтом.

Пики метеорных потоков:

3 января - Квадрантиды (ZHR=110) - около последней четверти (04.01.2024)

22 апреля - Лириды (ZHR=18-90) - около полнолуния (23.04.2024)

12 августа - Персеиды (ZHR=100) - около первой четверти (12.08.2024)

8 октября - Дракониды (ZHR~5, всплески до ZHR~100-400) - около первой четверти (10.10.2024)

21 октября - Ориониды (ZHR~20) - около последней четверти (24.10.2024)

17 ноября - Леониды (ZHR~15) - около полнолуния (15.11.2024)

14 декабря - Геминиды (ZHR=150) - около полнолуния (15.12.2024)



