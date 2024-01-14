Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Мексике открыли древнейший вид тиранозавра

Ранее неизвестный родственник самого знакового из всех динозавров, тиранозавра рекса, был недавно идентифицирован в Мексике, сообщает Zakon.kz.

Существо, получившее название Tyrannosaurus mcraeensis, вероятно, бродило по Земле за 7 миллионов лет до появления тиранозавра. Возраст костей датируется 72-73 миллионами лет в период позднего кампана — начала маастрихта, пишет CNN.

Но кости тиранозавра mcraeensis были обнаружены за десятилетия до того, как существо официально получило свое научное название. Около четверти его окаменелого черепа было найдено в 1980-х и начале 90-х годов в районе, ныне известном как Элефант-Бьютт, штат Нью-Мексико. Из-за размера образцов кости первоначально были отнесены Музеем естественной истории и науки Нью-Мексико к тиранозавру, который вырастал до 12 метров в длину и весил 10 тонн.

Исследовательская группа теперь вернется к скальной породе, где был раскопан образец, чтобы посмотреть, смогут ли они найти еще кости.

Читайте также

Фото: unsplash
Microsoft обогнала Apple и стала самой дорогой компанией в мире
Фото: pixabay
Эксперты Давоса назвали дезинформацию главной мировой проблемой
NASA: лунные миссии отложены на год
NASA: лунные миссии отложены на год
Айсулу Омарова
Мексика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Авария на дорогах ЗКО, Уральск
"Нельзя убивать людей на зимних трассах": маслихат ЗКО требует уволить директора облфилиала "КазАвтоЖола"
Фото: Indiana University
Землетрясение силой 3 балла ощутили жители Жетысуской области
Компенсацию в 115 млн тенге получили уволенные школьные охранники
Компенсацию в 115 млн тенге получили уволенные школьные охранники
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Задержанный в аэропорту Алматы мужчина оказался вором в законе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: