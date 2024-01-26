Мультичат с искусственным интеллектом презентовали премьеру в Костанайской области

Премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил Qostanai IT Hub на базе Костанайского регионального университета им. А. Байтурсынова и провел встречу с представителями креативной молодежи, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства, Qostanai IT Hub является представительством столичного технопарка Astana Hub. Он был открыт в рамках исполнения Послания главы государства народу Казахстана. Здесь имеются IT-центр, лабораторный комплекс, конференц-зал, коворкинг-пространство, игровая зона и ряд других тематических секторов.



"На базе Qostanai IT Hub реализуются образовательные программы для начинающих стартап-проектов и IT-компаний, а также различные программы инкубации, хакатоны и ивенты", – говорится в сообщении.

В ходе встречи с креативной молодежью региона Алихан Смаилов отметил, что в республике продолжается активная работа по развитию цифровой инфраструктуры. В частности, за прошедшие 1,5 года были открыты 12 региональных IT-хабов, в текущем году планируется запуск еще семь.

"У нас очень талантливая молодежь. Такие IT-хабы являются центрами притяжения для них. Здесь создаются условия для самореализации и обучения в сфере инновационных технологий. В результате появляются новые разработки и полезные проекты. Важно, чтобы молодежь во всех регионах имела такие возможности и меры поддержки", — сказал премьер-министр.

Главе правительства были презентованы собственные разработки ребят: мобильное приложение для студентов и школьников, мультичат с искусственным интеллектом, проекты в сферах ЖКХ и сельского хозяйства.

Особый интерес вызвал проект по автоматизации работы блочно-модульных котельных, внедренный в ряде населенных пунктов Костанайской области. Система позволяет экономить топливо, трудовые ресурсы и самое главное – повышает безопасность теплоисточника.

"Сейчас это особенно важно, так как мы приступили к модернизации всей жилищно-коммунальной сферы. Такого рода технологии позволят значительно улучшить положение дел в этой сфере. Нужно масштабировать такие проекты и повсеместно внедрять, тем более в Костанайской области уже есть результаты", – сказал премьер-министр.

В рамках встречи также были подняты актуальные проблемные вопросы молодежи. В частности, касательно обеспечения жильем. Премьер-министр подчеркнул, что, помимо уже существующих жилищных программ, реализуемых государством, будет запущена новая программа для молодежи.

"Мы понимаем, что есть такая необходимость, поскольку молодежь нуждается в первом жилье. В этой связи мы разработали программу "9-20-25". Запустим ее через "Отбасы банк", на реализацию будет направлено 150 млрд тенге. Именно для улучшения жилищных условий молодежи. Программа будет ежегодно работать, порядка 8 тысяч молодых семей смогут каждый год приобретать жилье на льготных условиях", – сказал Алихан Смаилов.

Ранее сообщалось, что Смаилов в ноябре прошлого года в кулуарах Cената 23 ноября анонсировал запуск новой жилищной программы "9-20-25" в 2024 году. Тогда он заявил, что ежегодно на эту программу необходимо будет 150 млрд тенге. В результате ипотеку смогут получить 8 тысяч семей или частных лиц.