Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мультичат с искусственным интеллектом презентовали премьеру в Костанайской области

Мультичат с искусственным интеллектом презентовали премьеру в Костанайской области Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил Qostanai IT Hub на базе Костанайского регионального университета им. А. Байтурсынова и провел встречу с представителями креативной молодежи, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства, Qostanai IT Hub является представительством столичного технопарка Astana Hub. Он был открыт в рамках исполнения Послания главы государства народу Казахстана. Здесь имеются IT-центр, лабораторный комплекс, конференц-зал, коворкинг-пространство, игровая зона и ряд других тематических секторов.

"На базе Qostanai IT Hub реализуются образовательные программы для начинающих стартап-проектов и IT-компаний, а также различные программы инкубации, хакатоны и ивенты", – говорится в сообщении.

В ходе встречи с креативной молодежью региона Алихан Смаилов отметил, что в республике продолжается активная работа по развитию цифровой инфраструктуры. В частности, за прошедшие 1,5 года были открыты 12 региональных IT-хабов, в текущем году планируется запуск еще семь.

"У нас очень талантливая молодежь. Такие IT-хабы являются центрами притяжения для них. Здесь создаются условия для самореализации и обучения в сфере инновационных технологий. В результате появляются новые разработки и полезные проекты. Важно, чтобы молодежь во всех регионах имела такие возможности и меры поддержки", — сказал премьер-министр.

Главе правительства были презентованы собственные разработки ребят: мобильное приложение для студентов и школьников, мультичат с искусственным интеллектом, проекты в сферах ЖКХ и сельского хозяйства.

Особый интерес вызвал проект по автоматизации работы блочно-модульных котельных, внедренный в ряде населенных пунктов Костанайской области. Система позволяет экономить топливо, трудовые ресурсы и самое главное – повышает безопасность теплоисточника.

"Сейчас это особенно важно, так как мы приступили к модернизации всей жилищно-коммунальной сферы. Такого рода технологии позволят значительно улучшить положение дел в этой сфере. Нужно масштабировать такие проекты и повсеместно внедрять, тем более в Костанайской области уже есть результаты", – сказал премьер-министр.

В рамках встречи также были подняты актуальные проблемные вопросы молодежи. В частности, касательно обеспечения жильем. Премьер-министр подчеркнул, что, помимо уже существующих жилищных программ, реализуемых государством, будет запущена новая программа для молодежи. 

"Мы понимаем, что есть такая необходимость, поскольку молодежь нуждается в первом жилье. В этой связи мы разработали программу "9-20-25". Запустим ее через "Отбасы банк", на реализацию будет направлено 150 млрд тенге. Именно для улучшения жилищных условий молодежи. Программа будет ежегодно работать, порядка 8 тысяч молодых семей смогут каждый год приобретать жилье на льготных условиях", – сказал Алихан Смаилов.

Ранее сообщалось, что Смаилов в ноябре прошлого года в кулуарах Cената 23 ноября анонсировал запуск новой жилищной программы "9-20-25" в 2024 году. Тогда он заявил, что ежегодно на эту программу необходимо будет 150 млрд тенге. В результате ипотеку смогут получить 8 тысяч семей или частных лиц. 

Читайте также

Правительство Казахстана утвердило создание НИИ Каспийского моря
Правительство Казахстана утвердило создание НИИ Каспийского моря
исследование
Глобальное потепление угрожает запасам питьевой воды на Земле – исследование
Какие поручения дал Токаев новому президенту Национальной академии наук
Какие поручения дал Токаев новому президенту Национальной академии наук
Диана Абдуллаева
Правительство РК Смаилов Алихан Костанай Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
продюсер
Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Жители Алматы вновь ощутили подземные толчки
Жители Алматы вновь ощутили землетрясение
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
"Кселл" делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Kcell делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: