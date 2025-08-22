Искусственный интеллект на производстве: в Костанайской области прошел инвест-форум

Двухдневный форум Qostanai Investment Forum 2025 стал крупнейшей региональной площадкой, посвященный вопросам цифровизации, внедрения искусственного интеллекта и привлечения инвестиций в высокотехнологичные проекты, сообщает Zakon.kz.

Форум объединил представителей государственных органов, международных организаций, бизнес-сообщества и IT-индустрии.

В первый день мероприятия в регионе был дан старт второй очереди проекта по расширению покрытия мобильной связи. Первая очередь была запущена в декабре прошлого года и обеспечила устойчивую связь в 15 селах области. Как отметил глава региона, проект является результатом партнерства государства и бизнеса и направлен на то, чтобы каждый житель области почувствовал себя частью единого цифрового пространства.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Затем в Qostanai Hub прошли мероприятия для стартап-сообщества. Традиционный Pizza Pitch стал площадкой, где молодые предприниматели представили свои проекты экспертному жюри и инвесторам. После состоялась встреча с героями рейтинга Forbes "30 under 30", среди которых основатель платформы EasyTap Мазгум Толеш, генеральный секретарь Федерации спортивного программирования Адина Магавина и сооснователь IGPS Tech Мирас Байжигит. Эти инициативы подчеркнули важность регионального технопарка как центра поддержки инноваций и IT-сообщества.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Основная часть форума развернулась 22 августа на заводе KIA Qazaqstan. Здесь прошла технологическая выставка, на которой были представлены разработки региональных предприятий в области цифровых решений и искусственного интеллекта.

Пленарное заседание форума открыл казахстанский эксперт Рахим Ошакпаев. В ходе дискуссий рассматривались ключевые вопросы развития искусственного интеллекта и цифровизации. Аким области Кумар Аксакалов подчеркнул, что регион уже активно применяет искусственный интеллект в ряде направлений.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Работа ведется в соответствии с задачами, поставленными главой государства на недавнем расширенном заседании правительства – по активному внедрению ИИ в регионах страны. Также Аксакалов обозначил приоритетные направления внедрения ИИ в агропромышленный комплекс, где уже реализуется концепция "умных ферм", и в сферу ЖКХ, где планируется использование систем внутритрубной диагностики. Он подчеркнул, что Костанайская область привлекает внимание инвесторов и IT-компаний и имеет потенциал стать одним из лидеров в сфере инноваций.

"Наша задача – сделать Костанайскую область одним из ведущих регионов в сфере развития цифровизации. Это амбициозная задача, но я считаю, что потенциал нашей области позволяет ее реализовать. Искусственный интеллект сейчас проникает во все сферы жизнедеятельности человека, внедрение IT позволит нам совершить прорыв в ключевых отраслях. Чтобы добиться этого, мы проводим сегодняшнее мероприятие, главной целью которого является разъяснение того, как можно использовать возможности цифровых технологий. Для этого нам нужно создавать доступные образовательные материалы, устраивать мастер-классы и открытые лекции, чтобы наглядно демонстрировать возможности ИИ", – отметил Кумар Аксакалов.

Затем на пленарной части форума с докладами и презентациями выступили международные и национальные эксперты. Так, посол ЕС в Казахстане Алешко Симкич представила обзор нового Закона ЕС об искусственном интеллекте, вступившего в силу 1 августа 2025 года, устанавливающего правила регулирования для систем распознавания лиц, предиктивной аналитики и генеративных технологий. Вице-министр цифрового развития Дмитрий Мун рассказал о значении технопарка Astana Hub и его костанайского филиала Qostanai Hub, который занял третье место в стране по числу заявок в рамках программы Startup Garage. Управляющий Международным финансовым центром "Астана" Ренат Бектуров подчеркнул роль МФЦА в привлечении иностранных инвестиций в цифровые, "зеленые" и технологические проекты.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

О перспективах телекоммуникаций рассказал заместитель председателя правления АО "Казахтелеком" Ержан Мейрамов, представив инициативы по созданию национальной системы видеомониторинга, запуску образовательной платформы AI-Mektep, применению дронов и технологий ИИ для раннего обнаружения лесных пожаров. Генеральный директор KIA Qazaqstan Ким Дэ Ки анонсировал внедрение порядка 70 промышленных роботов, которые обеспечат высокий уровень автоматизации и стабильное качество продукции.

Руководитель компании METOS Sergiu Smocinschi отметил значение цифровых данных для современного земледелия и их роль в прогнозировании заболеваний растений и использовании автономной техники. Президент Ассоциации IT-компаний Казахстана Ирина Сулименко поделилась опытом применения ИИ в животноводстве, приведя пример системы "цифрового ветеринара", позволяющей предупреждать болезни у животных. Свою разработку представил и Мазгум Толеш, презентовав стартап EasyTap – онлайн-сервис для поиска почасовых сотрудников в сфере ритейла и HoReCa.

Стоит отметить, что нынешний Qostanai Investment Forum 2025 стал значимым этапом реализации программы цифровой трансформации региона, об этом говорят не только цифровые решения, успешно внедренные в области, но и формируемая экосистема для стартапов и инвесторов.