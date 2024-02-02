Астероид размером с небоскреб приблизится к Земле

В пятницу 2 февраля астероид размером с небоскреб, по прогнозам астрономов, пройдет рядом с Землей. Специалисты уверяют, что угрозы столкновения нет, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, астероид размером с высотное здание пройдет в 2,7 тыс. км от Земли 2 февраля. По космическим меркам это сравнительно мало. Но ученые заверили, что причин для беспокойства нет.

По оценке НАСА, диаметр астероида может составлять до 480 метров. По размеру он сравним с одним из самых знаменитых небоскребов мира, Эмпайр-Стейт-Билдингом в Нью-Йорке. Космический объект открыли в 2008 году.

"Не беспокойтесь. Нет никакой опасности, что астероид в нас врежется. Он пролетит на таком расстоянии от нас, которое в семь раз превышает расстояние от Земли до Луны", – заверили астрономы.

Специалисты НАСА рассчитали, что этот астероид снова пролетит мимо Земли в 2032 году – и в следующий раз пройдет уже гораздо ближе к нашей планете.

Ранее сообщалось, что в январе к Земле приблизились сразу пять астероидов.