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Какие упражнения могут снизить давление

исследование Фото: pixabay
Ученые из Кентерберийского университета выяснили, что выполнение любых физических упражнений значительно снижает давление, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал British Journal of Sports Medicine, авторы проанализировали 270 исследований, в число которых вошли около 16 тыс. человек. Все научные работы были проведены в период с 1990 года по февраль 2023 года. В результате исследования авторы работы пришли к результату, что различные виды физической активности, включая аэробные тренировки, тренировки с динамическими отягощениями, высокоинтенсивные интервальные тренировки и изометрические упражнения, значительно снижают как систолическое, так и диастолическое артериальное давление.

Отмечается, что им удалось выявить самое эффективное упражнение — им оказались изометрические упражнения, такие как изометрические приседания у стены. Это силовые тренировки, во время которых длина вашей мышцы не меняется, а суставы не двигаются. Ваши мышцы сокращаются в результате противодействия сопротивлению какого-либо объекта, и вы на какое-то время фиксируете это положение. Этот тип упражнений снижал систолическое (верхнее) давление на 8,24 мм рт. ст. и диастолическое (нижнее) на 4,00 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, какой уровень артериального давления является смертельно опасным.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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