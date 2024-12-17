Ученые назвали профессии с наименьшим риском развития болезни Альцгеймера

Водители такси и машин скорой помощи реже умирают от болезни Альцгеймера, чем представители других профессий, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание Mass General Brigham ученные в исследовании установили, что таксисты и водители скорой помощи умирают раньше – но в здравом уме.

Согласно исследованию, опубликованном в The BMJ, исходными данными к исследованию дана статистика смертности в США с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Причиной 3,88% из почти девять миллионов смертей американцев стала болезнь Альцгеймера. Эти данные сопоставили с трудовой деятельностью, начатой, что важно, до широкого внедрения GPS.

По словам профессора Вишал Патель из Гарвардской медицинской школы, руководивший исследованием, часть мозга, которая участвует в создании когнитивных пространственных карт, которые мы используем для навигации в окружающем мире, также участвует в развитии болезни Альцгеймера.

Из 443 профессий, попавших в анализ, среди водителей такси и машин скорой помощи зафиксирована самая низкая доля смертей от болезни Альцгеймера.

При этом такая тенденция не распространяется на шоферов автобусов и пилотов самолетов. Это может быть связано с тем, что они, как правило, ездят по одним и тем же заранее определенным маршрутам.

Однако авторы исследования не готовы утверждать, что работа в такси улучшает здоровье мозга.

Отмечается, что у водителей скорых и такси ниже средняя продолжительность жизни – 64 и 68 лет соответственно, тогда как для всех других профессий 74 года.

В свою очередь профессор Тара Спайрс-Джонс из Эдинбургского университета считает, что средний возраст начала болезни Альцгеймера серьезное ограничение для исследования. Поскольку зачастую он наступает после 65 лет. А это означает, что у водителей такси и скорой помощи она могла бы развиться, если бы они жили дольше.

Еще один интересный фактор: доля женщин-водителей такси и скорой помощи 10% и 22%, тогда как во всех других профессиях она составила 48%.

"Это важно, поскольку женщины более склонны к развитию болезни Альцгеймера, чем мужчины", – подчеркнула специалист.

Тем не менее, совет отказаться от использования GPS не будет ошибочным. Ведь у людей, часто использующих GPS, со временем наблюдается более выраженное ухудшение пространственной памяти, то есть их внутренняя навигационная система деградирует быстрее.

Однако еще лучше конечно по мере возможностей ходить пешком, а не водить машину или пользоваться услугами такси, потому что здоровье мозга начинается с улучшения работы сердечно-сосудистой системы.

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