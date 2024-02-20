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Вживление нейрочипа в мозг человека: Илон Маск раскрыл подробности

Вживление нейрочипа в мозг человека: Илон Маск раскрыл подробности Фото: flickr
Первый человек, которому был имплантирован мозговой чип от Neuralink, полностью выздоровел и способен управлять компьютерной мышью с помощью своих мыслей, заявил основатель стартапа, американский миллиардер Илон Маск, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Reuters, процедура прошла в конце января.

"Прогресс хороший, и пациент, по-видимому, полностью выздоровел, без каких-либо побочных эффектов, о которых нам известно. Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая об этом", – сказал Маск на мероприятии Spaces на социальной платформе X.

Он добавл, что Neuralink сейчас пытается получить как можно больше кликов мыши от пациента.

Отмечается, что компания имплантировала чип на своего первого человеческого пациента в прошлом месяце, после получения одобрения на набор пациентов для клинических испытаний среди людей в сентябре. Вживленный чип с электродами размером небольшой монеты крепится к черепу, откуда к мозгу идут нитевидные электроды. В мозг имплантируется до 1,5 тысяч электродов, каждый из которых в четыре раза тоньше человеческого волоса. Один процессор размером 4 на 4 мм обрабатывает информацию с 10 тысяч электродов. Для передачи данных используется кабель USB-C, обеспечивающий максимальную пропускную способность.

Ранее сообщалось, что 28 января прошла первая в мире операция по чипированию человека: Neuralink вживили в мозг человека. Операция прошла успешно. При помощи чипов, вживленных в мозг, Маск планирует вернуть утраченные способности организма, которые получают пациенты после травм. Источники сообщают, что в том числе, чипы помогут людям с протезами управлять искусственными конечностями.

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