В апреле с неба начнут падать звезды: какие яркие астрособытия готовит месяц

Астрономы рассказали, что в апреле 2024 года любителей ночного неба ждет полное затмение Солнца, называемое "американским", первый весенний звездопад Лириды, а также "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли, сообщает Zakon.kz.

По информации "Московского планетария" 8 апреля можно будет наблюдать полное затмение Солнца с максимальной фазой 1,029 в 21:17 мск и длительностью 4 минуты 28 секунд, при видимости в Северной Америке, на территории России и СНГ не наблюдается. Полную фазу смогут наблюдать жители Северной Америки (Мексики, США и Канады) и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах.

Данное затмение называют "американским затмением", так как разные фазы этого затмения будут видны на всей территории США.



А уже с 14 по 30 апреля активизируется метеорный поток Лириды, пик которого придется в ночь с 21 на 22 апреля 2023 г. По прогнозам Международной метеорной организации ожидается до 18 метеоров в час.

Благоприятная видимость метеорных потоков наступает, когда Луна не засвечивает небо, и радиант потока поднимается достаточно высоко над горизонтом.

Лириды – это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Наша планета в апреле проходит сквозь шлейф пыли, который образовал за века хвост кометы C/1861 G1 Тэтчер. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу нашей планеты на высотах 100-120 км со скоростью около 49 км/с и красиво сгорают. Эти вспышки света мы и видим, как метеоры.

Ранее он был значительнее активен, чем сейчас. Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды уже более 2500 лет. Самое старое упоминание о них родом из Китая, в нем написано, что «звезды падали как дождь» в ночь на 16 марта, 687 г. до нашей эры. А 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США пронёсся метеорный шторм! Число падающих звёзд доходило до 700 в час! С тех пор Лириды превратились в довольно слабое небесное представление, но бывают и случайные сюрпризы, и это то, что поддерживает интерес к ним.

Радиант апрельского потока лежит на границе созвездий Лиры и Геркулеса, но ближе к Лире – отсюда и название – Лириды. Скорость метеоров – 49 км/с.

Высоко над горизонтом созвездие Лиры поднимается около 5:00 мск, поэтому наблюдения лучше всего проводить во второй половине ночи, под утро. В Северном полушарии весной на рассвете радиант Лирид находится высоко в небе и при ясной погоде это лучшее время для наблюдения метеоров Лирид.

Лириды – метеорный поток средней силы, обычно он наблюдается в течение трех ночей вблизи пика, т.е. ночью на 21, 22 и 23 апреля. Но в 2024 году условия наблюдения метеоров не благоприятные: Луна в ночь пика (с 21 на 22 апреля) стремится к полнолунию, которое состоится 23.04.2024, и существенно помешает наблюдению метеоров.

Ну, и как сообщали ранее, "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли 8 апреля. По данным NASA, комета Дьявола достигнет ближайшей точки к Солнцу и будет сиять ярче всего 21 апреля. Агентство сообщает, что это астрономическое событие совпадает с полным солнечным затмением 8 апреля в Северной Америке, которое затмит части Соединенных Штатов от Техаса до штата Мэн. Криовулканическая комета, официально названная кометой 12P/Понс-Брукса, известна как "комета дьявола" из-за образования двух "рогов", состоящих из льда и газа, и периодических взрывов.