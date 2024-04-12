Казахстанцы рассказали, как они относятся к науке и кто самый популярный ученый

С 7 по 11 апреля 2024 года в преддверии Дня работников казахстанской науки на платформе eGov mobile прошел опрос по поводу того, интересуются ли граждане научными новостями и кто из отечественных ученых наиболее популярен, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным платформы, в опросе приняли участие 20 725 человек из всех регионов страны. Из них 51% мужчин и 49% женщин; 67% горожан и 33% сельчан; 69% казахов, 18% русских и 13% других этносов; 33% (в возрасте 18-29 лет), 50% (30-45 лет), 14% (46-60 лет), 3% (61 и старше лет).

Опрос показал, что 85,9% казахстанцев интересуются новостями в сфере науки и технологий.

"Социологические данные показывают высокий уровень интереса граждан к новостям в сфере науки и технологий. Подавляющее большинство опрошенных (85,9%) читают и смотрят научные новости. При этом доля мужчин (89,1%), интересующихся наукой, несколько превышает долю женщин (82,3%). В разрезе возрастных категорий больше всего интересующихся наукой фиксируется среди молодежи 18-29 лет (87,1%)", – сообщили в eGov mobile.

Наиболее популярными областями современной науки у опрошенных являются:

медицина, биология и биотехнологии (32,6%);

IT-технологии, компьютеры, электроника, робототехника (30,7%);

психология, воспитание (25,2%);

новые технологии, нанотехнологии (19,4%);

автомобилестроение, машиностроение (17,1%).

69,8% опрошенных хотят, чтобы их дети работали в сфере науки и техники. Это указывает на высокий престиж научной деятельности в общественном восприятии.

В ТОП наиболее популярных ученых Казахстана в общественных оценках входят:

Каныш Сатпаев (64,8%)

Санжар Асфендияров (28,9%)

Алькей Маргулан (15,7%)

Согласно оценкам респондентов, безусловным лидером рейтинга самых популярных ученых Казахстана является Каныш Сатпаев. Действительно, он оставил неизгладимый след в казахстанской науке. Он является основоположником школы металлогении в Казахстане. В 1930-1940-е годы изучал Жезказганское месторождение меди, ставшее на то время крупнейшим по прогнозируемым запасам. Канышу Сатпаеву принадлежит огромная заслуга в привлечении в науку и воспитании новых кадров (Ш. Чокин, Е. Букетов, Ш. Есенов, А. Маргулан и др.).

12 апреля, в день рождения Каныша Сатпаева, отмечается День работников казахстанской науки.

Также в ТОП наиболее популярных ученых Казахстана вошли внесший большой вклад в медицину Санжар Асфендияров и являющийся основоположником казахстанской школы археологии и этнографии Алькей Маргулан.

Среди казахстанских ученых-современников респонденты выделили доктора физико-математических наук Аскара Джумадильдаева и доктора биологических наук, разработчика казахстанской инактивированной вакцины QazVac Кунсулу Закарья.

18 марта казахстанцы ответили, как относятся к ежедневному ношению национальной одежды.