Казахстанцы ответили, как относятся к ежедневному ношению национальной одежды

Казахстанцев спросили, как они относятся к ношению национальной одежды в повседневной жизни. Ответы показали, что многие не прочь облачиться шапан, тюбетейку и другие предметы казахской национальной одежды, сообщает Zakon.kz.

Согласно, проведенному с 26 февраля по 11 марта 2024 года на платформе eGov mobile, 80,4% человек положительно относятся к ежедневному ношению одежды с национальными элементами. Это означает, что национальная одежда отвечает условиям современной жизни и востребована среди граждан.

Каждый четвертый опрошенный (25,8%) в повседневной жизни носит национальную одежду.

Можно отметить положительное отношение к ношению национальной одежды среди молодежи. 83,3 % молодых людей в возрасте 18-29 лет считают приемлемым ношение национальной одежды в повседневной жизни. Это свидетельствует о том, что современная молодежь Казахстана все больше приобщается к национальным традициям, ценностям и культурному наследию своего народа.

По данным представителей eGov mobile, в опросе приняли участие 104 842 человека из всех регионов страны. Из них 56% женщин и 44% мужчин; 69% горожан и 31% сельчан; 67% казахов, 20% русских и 13% других этносов; 30% (в возрасте 18-29 лет), 52% (30-45 лет), 15% (46-60 лет), 3% (61 и старше лет).

С 14 марта 2024 года в Казахстане стартовала декада празднования Наурыз мейрамы. Ее пятый день, 18 марта, посвящен национальной одежде. В этот день во всех регионах страны будут проведены различные мероприятия, направленные на популяризацию национальной одежды.