ИИ способен менять воспоминания человека: ученые сделали неожиданное открытие

Специалисты Джорджтаунского университета и Вашингтонского университета установили, что искусственный интеллект может искажать воспоминания человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Газета.Ru", ученые представили итоги своей работы на девятой конференции AAAI/ACM по искусственному интеллекту, этике и обществу.

Эксперты провели масштабный эксперимент с видеороликами, в котором участвовали 331 человек.

Во время исследования людям предлагали посмотреть ролик с дорожно-транспортным происшествием. На записи красный автомобиль сбивал пешехода на пешеходном переходе. Спустя сутки испытуемым предлагали прочитать краткую сводку происшествия от языковых моделей ChatGPT и Gemini.

Тексты намеренно содержали ошибки или упускали ключевые детали. Чтение неточных данных резко снижало способность вспомнить реальные события прошлого. Но после правдивых сводок правильные ответы давали 83,6% респондентов. Внимательное изучение ложных текстов снижало точность воспоминаний до 44,8%.

Авторы эксперимента отметили, что подобные искажения несут прямую угрозу для восприятия информации и оценки происходящих событий.

Женщину арестовали после переписки с ИИ-ассистентом, она общалась с чатботом как с личным дневником. Однако о ее сообщениях стало известно полиции.