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Наука и технологии

ИИ способен менять воспоминания человека: ученые сделали неожиданное открытие

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 05:12 Фото: freepik
Специалисты Джорджтаунского университета и Вашингтонского университета установили, что искусственный интеллект может искажать воспоминания человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Газета.Ru", ученые представили итоги своей работы на девятой конференции AAAI/ACM по искусственному интеллекту, этике и обществу.

Эксперты провели масштабный эксперимент с видеороликами, в котором участвовали 331 человек.

Во время исследования людям предлагали посмотреть ролик с дорожно-транспортным происшествием. На записи красный автомобиль сбивал пешехода на пешеходном переходе. Спустя сутки испытуемым предлагали прочитать краткую сводку происшествия от языковых моделей ChatGPT и Gemini.

Тексты намеренно содержали ошибки или упускали ключевые детали. Чтение неточных данных резко снижало способность вспомнить реальные события прошлого. Но после правдивых сводок правильные ответы давали 83,6% респондентов. Внимательное изучение ложных текстов снижало точность воспоминаний до 44,8%.

Авторы эксперимента отметили, что подобные искажения несут прямую угрозу для восприятия информации и оценки происходящих событий.

Женщину арестовали после переписки с ИИ-ассистентом, она общалась с чатботом как с личным дневником. Однако о ее сообщениях стало известно полиции.

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Камила Салкымбаева
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