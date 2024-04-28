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Маркеры ПТСР и депрессии в генах выявили ученые трех стран

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 01:27 Фото: pixabay
Международная группа ученых из США, Дании, Мексики и других стран обнаружила в геноме человека 95 точек, связанных с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Из них 80 оказались ранее неизвестными, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Nature Genetics, хроническая форма ПТСР поражает около 10% населения в целом и от 20 до 30% групп высокого риска, таких как выжившие в боевых действиях и ставшие жертвами нападений.

Отмечается, что ученые изучили данные более миллиона человек со всего мира. Из них около 13% имели диагноз ПТСР. В ходе работы специалисты обнаружили в общей сложности 95 маркеров риска, 15 из которых подтвердили предыдущие результаты. Многие из них были связаны как с посттравматическим стрессовым расстройством, так и с депрессией, но некоторые оказались уникальными для ПТСР.

Также сообщается, что наряду с этими маркерами были идентифицированы 43 гена, которые потенциально могут стать мишенями для лечения. Среди них оказались гены CRHR1 и FOXP2, которые связаны с реакциями стресса и страха.

В дальнейшем консорциум надеется еще больше расширить выборку исследования, изучив геномы жителей Африки.

ПТСР – это состояние психического здоровья, которое может развиться после воздействия травмирующего или стрессового события. Для многих посттравматическое стрессовое расстройство способно стать хроническим заболеванием.

Ранее психолог-психотерапевт объяснил, как физический труд на природе влияет на психологическое здоровье человека.

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