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Как физический труд на природе влияет на психологическое здоровье человека

как работа в огороде влияет на человека, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 21:31 Фото: pixabay
Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников объяснил, как физический труд на природе влияет на психологическое здоровье человека, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, любая монотонная физическая нагрузка, например, мытье посуды, уборка комнаты или посадки на грядках, – это все медитативные техники.

"Человек совершает цикличные действия и входит в медитативное состояние, когда у него начинает разгружаться голова. Когда моете посуду или когда квартиру убираете, погружаетесь в трансовое состояние и расслабляетесь. Это называется в психологии "диссоциация" – отрыв головы от тела. У нас большинство людей живут в башке, они перестают ощущать свое тело. И у человека развивается много болезней, в том числе психосоматических, потому что человек не ощущает телесных границ", – рассказал эксперт в беседе с "Радио 1".

По его словам, свежий воздух и растения – это позитивный фактор для восстановления нервной системы. При выезде за город на человека перестает влиять огромное количество шума и взгляд не упирается в телефон.

"И когда ты переводишь взгляд в поле, в лес, в небо, у тебя тоже мозг резко начинается расслабляться, потому что напряжение в глазах пропадает. Напряжение в глазах связано с работой мозга сильно. Мозг начинает работать на других частотах", – поделился эксперт.

Он добавил, что человеку не хватает "заземления", а контакт с природой в этом помогает.


"Мы живем все время в голове, в нереальном мире. Особенно с точки зрения того, что виртуальный мир захватывает нашу жизнь, а искусственный интеллект превратил нашу жизнь в фарс, мы уже не понимаем, где настоящее, а где нет", – объяснил собеседник.

Контакт с природой и физический труд положительно влияют на психологию человека, давая возможность понять, что он земное существо, заключил Заников.

Ранее сообщалось, что в Алматы 27 апреля 2024 года с 10:00 до 13:00 пройдет массовая посадка зеленых насаждений с закладкой яблоневых садов.

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