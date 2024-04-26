Как физический труд на природе влияет на психологическое здоровье человека
По словам эксперта, любая монотонная физическая нагрузка, например, мытье посуды, уборка комнаты или посадки на грядках, – это все медитативные техники.
"Человек совершает цикличные действия и входит в медитативное состояние, когда у него начинает разгружаться голова. Когда моете посуду или когда квартиру убираете, погружаетесь в трансовое состояние и расслабляетесь. Это называется в психологии "диссоциация" – отрыв головы от тела. У нас большинство людей живут в башке, они перестают ощущать свое тело. И у человека развивается много болезней, в том числе психосоматических, потому что человек не ощущает телесных границ", – рассказал эксперт в беседе с "Радио 1".
По его словам, свежий воздух и растения – это позитивный фактор для восстановления нервной системы. При выезде за город на человека перестает влиять огромное количество шума и взгляд не упирается в телефон.
"И когда ты переводишь взгляд в поле, в лес, в небо, у тебя тоже мозг резко начинается расслабляться, потому что напряжение в глазах пропадает. Напряжение в глазах связано с работой мозга сильно. Мозг начинает работать на других частотах", – поделился эксперт.
Он добавил, что человеку не хватает "заземления", а контакт с природой в этом помогает.
"Мы живем все время в голове, в нереальном мире. Особенно с точки зрения того, что виртуальный мир захватывает нашу жизнь, а искусственный интеллект превратил нашу жизнь в фарс, мы уже не понимаем, где настоящее, а где нет", – объяснил собеседник.
Контакт с природой и физический труд положительно влияют на психологию человека, давая возможность понять, что он земное существо, заключил Заников.
Ранее сообщалось, что в Алматы 27 апреля 2024 года с 10:00 до 13:00 пройдет массовая посадка зеленых насаждений с закладкой яблоневых садов.