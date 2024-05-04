Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Астрономы сообщили о нескольких солнечных вспышках высшего класса

Астрономы сообщили о нескольких солнечных вспышках высшего класса, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 03:58 Фото: xras.ru
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ подтвердили информацию о мощных вспышках, которые произошли на Солнце накануне и возможных ударах по Земле, то есть выбросов плазмы в сторону планеты в ближайшие сутки, сообщает Zakon.kz.

Ученые подтверждают возможность касательного удара по Земле от выброса массы после вчерашней X вспышки.

"Основные массы вещества были выброшены в направлении мимо нашей планеты и пройдут к северо-востоку на расстоянии нескольких миллионов километров. Касательный удар, тем не менее, подтверждается большинством расчетов. Модель NOAA ENLIL, которая считается наиболее точной на сегодняшний день, указывает в качестве времени прихода солнечных масс 18 часов по всемирному времени (UTC), что соответствует 21 часу по Москве и 23 00 по времени Астаны. Погрешность современных расчетов в этой области, однако, при любом раскладе составляет не менее 2-3 часов, поэтому реальный диапазон времён заметно шире и возможны как более ранние, так и более поздние варианты. Более ранний приход выброса означает, как правило, его более высокую скорость и, соответственно, более сильный удар по Земле", - говорится в сообщении Лаборатории.

Ранее сообщалось, что на Солнце 4 мая произошли пять мощных вспышек. Одна из самых мощных вспышек на Солнце произошла в 11:19. Кроме того, на Солнце зарегистрированы вспышки М1.2, М1.1, М2.4, а также М1.6. 

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ 6 и 7 мая утром, днем и вечером ожидаются магнитные бури G2.

Далее магнитные возбуждения прогнозируют 23, 24 и 25 мая.

Ранее сообщалось о редком извержении на Солнце, которое произошло в ночь на 23 апреля.

Кроме того мы писали о пике метеорного потока Эта-Акварид, который можно будет наблюдать в ночь на 6 мая.

Читайте также

исследование
Негативные последствия дефицита воображения изучили эксперты
Китай запустил зонд для доставки грунта с обратной стороны Луны
Китай запустил зонд для доставки грунта с обратной стороны Луны
исследование
Биологи выяснили, что орангутаны умеют лечиться растениями
Елена Вебер
2024 год Здоровье Астрономия Наука Солнце
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Землетрясения в Казахстане, МЧС выступило с призывом
Землетрясения в Казахстане: МЧС выступило с призывом
Статистика, социология, бедность, ВВП
Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии
На Зеленом базаре в Алматы разгорается скандал
На Зеленом базаре в Алматы разгорается скандал
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: