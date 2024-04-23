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Редкое извержение: сразу четыре вспышки произошли на Солнце

Редкое извержение: сразу четыре вспышки произошли на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 04:25 Фото: pixabay
Астрономы зарегистрировали редкое извержение на Солнце в ночь на 23 апреля. Звезда одновременно произвела четыре вспышки, и теперь на Землю в ближайшие дни может обрушиться магнитная буря, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Spaceweather.com, точками выбросов стали три солнечных пятна и большая магнитная нить — длинная плазменная петля, расположенная между пятнами. Мегавзрыв произошел на обращенной к Земле части солнечной поверхности.

По словам ученых, такой тип события называется симпатической вспышкой, поскольку пятна связаны между собой линиями магнитного поля. Когда одно из них взрывается, остальные следуют его примеру.

Почти во всех зарегистрированных случаях симпатические вспышки ограничиваются двумя одновременными выбросами, сила которых может варьироваться от незначительной до максимальной X-класса.

В этом случае речь идет о "суперсимпатической" вспышке. Астрономы пока не установили общую мощность взрыва, но есть вероятность, что часть солнечной плазмы и излучения достигнет Земли через несколько суток.

"На этой неделе от Солнца покинуло несколько КВМ, возможно, более дюжины. Большинство из них находятся на траектории, ведущей к югу от Земли. Если край хотя бы одного из них заденет магнитное поле Земли, это может вызвать геомагнитную бурю класса G1 . Потенциальные воздействия, вероятно, начнутся 25, 26 апреля", - пишет портал.

Ранее 19 апреля землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X. А после в ночь с 19 на 20 апреля астрономы сообщили, что произошла сильная магнитная буря уровня G3.

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