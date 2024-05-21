Готов ли Казахстан к конкуренции с Узбекистаном в сфере высшего образования?

Образованная нация – процветающая страна. Этот принцип, ставший краеугольным камнем реформ в казахстанской системе высшего образования, взят на вооружение и в соседнем Узбекистане.

С 2017 года официальный Ташкент проводит масштабные реформы в сфере высшего образования, и эти усилия уже приносят плоды.

В год начала реформ в Узбекистане было 79 вузов, в которых обучались 140 тыс. студентов. По данным на 2023 год, количество университетов в стране возросло почти втрое – до 210. Число студентов перевалило за миллион человек.

Впрочем, количественный рост вузов – не главное изменение. Официальный Ташкент сделал ставку на английский язык как обязательный при поступлении на высшее образование. База для получения знаний на английском в республике уже была – с 2002 года здесь работает Международный Вестминстерский Университет в Ташкенте (МВУТ), с 2008 года – Сингапурский институт развития менеджмента, с 2014-го – корейский Университет Инха. Кстати, в МВУТ образовательный процесс идет полностью на английском языке, а его выпускники получают дипломы лондонского Университета Вестминстера.

В 2021 году Узбекистан открывает собственный университет, созданный по западному образцу. Цель New Uzbekistan University (NewUU), так называется этот вуз, – добиться первенства в стране и в Центральной Азии как высшее учебное заведение, интегрирующее образовательные процессы и научные исследования. Инициатива основания такого вуза исходила от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, NewUU стал первым автономным университетом в республике. Наладить системы обучения и исследовательской деятельности вузу помогли знаменитый Массачусетский технологический университет (MIT) и Технический университет Мюнхена. Образовательный процесс в вузе проходит полностью на английском, многие преподаватели приглашаются из-за рубежа.

Грядущий успех NewUU можно прогнозировать уже сейчас, ведь модель, выбранная вузом, успешно апробирована в Казахстане. Речь идет об отечественном NU, который прошлой осенью был признан лучшим университетом в Центральной Азии по версии международного рейтинга университетов Times Higher Education. Менеджмент казахстанского вуза принял американскую образовательную модель, где для поддержания и развития финансовой устойчивости университета создаются фонды целевого капитала. NewUU стал первым в Узбекистане университетом с автономным статусом по модели казахстанского NU.

Как видим, правительство Узбекистана прилагает серьезные усилия для повышения уровня высшего образования в стране. Амбиции Ташкента понятны – выход на лидирующие позиции в этой сфере по Центральной Азии, потеснив Казахстан. И отмахиваться от намерений соседа было бы опрометчиво – незаметно можно оказаться и аутсайдером этой гонки. А вот участие в этом соперничестве, здоровая конкуренция может принести пользу всему региону, значительно расширив образовательные возможности для студентов центральноазиатских республик.