Казахстанский путь в сфере высшего образования

Аида Сагинтаева, декан Высшей школы образования Nazarbayev University, вице-провост по академическому планированию и бюджету, заявила, что в последние годы тема реформ в образовании становится все более острой.

По ее словам, общество ждет не просто новых программ, а прозрачности, ответственности и измеримых результатов.

"На этом фоне особенно важно делиться опытом, который доказал свою состоятельность на практике. Какую роль в этом процессе должны играть высшие учебные заведения, которые готовят лидеров образования и влияют в целом на систему?" Аида Сагинтаева

Аида Сагинтаева возглавляет Высшую школу образования Nazarbayev University (ВШО NU) с момента основания, школа была построена практически с нуля.

"Мы не копировали готовые зарубежные модели – мы проектировали собственную: с уважением к глобальному опыту, но с ориентацией на локальный контекст. Системе нужны не просто администраторы, а архитекторы изменений. Программы по развитию управленческого мышления, аналитических навыков и работы с ресурсами должны стать новым стандартом подготовки руководителей в образовании". Аида Сагинтаева

За 10 лет, продолжает она, университет подготовил более тысячи специалистов, многие из которых сегодня возглавляют вузы, школы, фонды. Среди них – Лаура Карабасова (Актюбинский региональный университет), Ануар Жангозин (НИШ), Асем Тажиева (Ozim Solutions), Алмас Ордабаев (сеть школ Quantum), Гульнар Салмен (фонд Teach for Kazakhstan).

"Эти карьеры – не случайность. Это эффект системного подхода", – уточняет Сагинтаева.

Она также подчеркнула, что сегодня реализуются десятки прикладных исследований: от ментального благополучия школьников до проблем региональных университетов и интеграции NEET-молодежи.

"Одним из значимых примеров стал проект по бесплатному получению первой рабочей профессии. Он родился из анализа барьеров в доступе к образованию – и был принят на уровне госрешения. Команда ВШО активно включена в разработку изменений в законодательство – от закона "О статусе педагога" до поправок по академической свободе и корпоративному управлению вузами. Мы научились говорить на языке государственной политики и предлагать решения, которые работают не в теории, а в поле". Аида Сагинтаева

Решения в образовании часто принимаются реактивно, добавляет спикер. Сагинтаева считает, чтобы перейти к системным реформам, необходимо встраивать исследования в сам процесс принятия решений. Университеты и экспертные платформы должны стать не только поставщиками мнений, но и механизмом проверенной аналитики.

"Сегодня в регионах – в школах, колледжах, университетах – есть готовность к экспериментам. Нужно создавать условия, где инновационные модели управления, локальные edtech-проекты, новые форматы партнерства с бизнесом могут развиваться без административных барьеров. Именно в регионах рождаются решения, которые можно масштабировать". Аида Сагинтаева

По ее словам, есть вопросы к финансированию науки. В стране насчитывается около 22 тысяч ученых, однако финансирование науки составляет всего 0,18% от ВВП: