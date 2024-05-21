На какие заболевания могут указывать ночные кошмары

Ученые из Кембриджского университета и Королевского колледжа Лондона заявили о том, что увеличение количества ночных кошмаров может предвещать начало аутоиммунных заболеваний, таких как волчанка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал EClinicalMedicine, ученые собрали данные о состоянии здоровья 676 человек, страдающих волчанкой (аутоиммунным поражением суставов, кожи, почек и других органов и тканей), и 69 добровольцев с прочими системными аутоиммунными ревматическими заболеваниями. Участников попросили рассказать, испытывали ли они какие-либо неврологические и психические симптомы в разные периоды жизни (в том числе перед началом обострения заболеваний).

Отмечается, что одним из наиболее распространенных зарегистрированных признаков, предвещающих развитие и усиление симптомов волчанки, было повышение частоты ночных кошмаров. Треть испытуемых сообщили, что начали видеть неприятные сновидения более чем за год до проявления волчанки. В целом трое из пяти пациентов с волчанкой и каждый третий с человек другими ревматологическими заболеваниями заявили о появлении ярких и тревожных кошмаров. Чаще всего испытуемые переживали во сне нападения, попадание в различные ловушки или опасные падения.

Исследователи предполагают, что полученные данные можно будет использовать для повышения эффективности лечения и профилактики аутоиммунных заболеваний. Причины, по которым таким патологиям могут предшествовать ночные кошмары, еще предстоит установить.

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