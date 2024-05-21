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Какие рыбы опасны для здоровья из-за высокого уровня ртути в организме

какие виды рыб опасны для здоровья, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 22:06 Фото: pixabay
Группа ученых из Бразилии, Франции, Канады, США и других стран провела первый глобальный анализ заражения ртутью различных видов рыб и диких животных, сообщает Zakon.kz.

По информации журнала Ecotoxicology, команда использовала данные Глобального синтеза биотической ртути Института исследований биоразнообразия. В ней содержится информация о более чем 588 тыс. проб по отдельным организмам, отобранным из 4,1 тыс. мест в 139 странах.

Согласно исследованию, заражение ртутью повсеместно распространено в морской и пресной воде по всему миру. При этом многие потенциальные продукты питания, включая промысловые виды рыб и морских млекопитающих, часто содержат концентрации метилртути (высокотоксичного ртутного соединения), превышающие безопасные для здоровья человека уровни.

В частности, уровни ртути выше предельно допустимых значений нашли в более чем двух третях (67%) видов тунца, акул и марлиновых.

Среди географических районов по загрязнению ртути наибольшую озабоченность вызывают Средиземное море, пресноводные системы Южной Америки и некоторые части Северной Америки.

Ученые считают, что результаты их анализа способствуют принятию мер по защите природы и здоровья людей от воздействия токсичного металла.

Ранее о качестве воды в условиях паводков рассказали в Минздраве.

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