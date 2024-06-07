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Космический корабль Илона Маска впервые успешно приводнился в океане

Космический корабль Илона Маска впервые успешно приводнился в океане, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 09:28 Фото: SpaceX
Американская компания SpaceX осуществила четвертый запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Впервые кораблю удалось приводниться, передает Zakon.kz.

Старт состоялся с техасского космодрома в Бока-Чика. На орбиту корабль вывела самая тяжелая в мире ракета-носитель Super Heavy.

Это четвертый испытательный полет, в ходе которого корабль впервые успешно сел в Индийском океане.

"Несмотря на потерю многих плиток и повреждение закрылка, Starship сумел совершить мягкую посадку в океане. Поздравляю всю команду SpaceX с этим грандиозным достижением!" Илон Маск

По словам Маска, сегодня был великий день для будущего человечества как космической цивилизации.

"Ничто не объединяет нас больше, чем совместная работа для достижения вдохновляющих целей", - добавил предприниматель.

Три предыдущие тестовые миссии закончились взрывом или распадом Starship. Последняя состоялась 14 апреля.

Предстоят и другие испытания. Маск заявил, что SpaceX планирует провести как минимум шесть тестовых полетов Starship в этом году.

Добро на четвертый запуск SpaceX получила от Федерального управления гражданской авиации США 5 июня.

Константин Вноровский
SpaceX Маск Илон 2024 год Космодром
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