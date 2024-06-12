Новый вид крупных птерозавров нашли в Австралии

Новый вид крупных птерозавров нашли австралийские палеонтологи из Университета Кертин, сообщает Zakon.kz.

Летающей рептилии, которая обитала в позднемеловом периоде около 100 млн лет назад, дали имя Haliskia peterseni, или халиския.

Как пишет журнал Scientific Reports, основываясь на форме черепа, расположении зубов и форме плечевой кости, команда идентифицировала этот экземпляр как ангангерианцев, группу птерозавров, которые, как известно, жили по всему миру, в том числе на территории современных Бразилии, Англии, Марокко, Китая, Испании и США.

"Имея размах крыльев около 4,6 м, халиския был грозным летающим хищником", – рассказал ведущий автор исследования, доктор Адель Пентланд.

Издание отмечает, что палеонтологи описали найденную нижнюю челюсть, 43 зуба, позвонки, ребра, кости обоих крыльев и часть ноги. Также в окаменелостях сохранились очень тонкие и нежные кости горла, что указывает на мускулистый язык, который помогал халискии поедать рыбу и головоногих моллюсков.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве обнаружен новый вид динозавров.