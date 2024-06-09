Завораживающими кадрами Земли поделился "Роскосмос"

Фото: коллаж

В государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" поделились красивыми фотографиями планеты Земля, снятой из космоса, сообщает Zakon.kz.

Фотографии опубликовали сегодня, 9 июня, в Telegram-канале "Роскосмоса". Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос "Земля – не просто маленький голубой шарик, парящий в просторах Вселенной... Это наш дом, наполненный невероятным разнообразием жизни и богатством природы. Это место, где высокие горы встречаются с бескрайними океанами, где пустыни соседствуют с пышными лесами. А проплывающие облака, как кружева, покрывают сушу и моря, создавая живописные картины", – подписали фотографии. В публикации отмечается, что снимки сделаны космонавтом Константином Борисовым. В начале лета текущего года космический телескоп Джеймса Уэбба сфотографировал самую далекую из известных галактик.

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