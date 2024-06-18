18 июня в Таразе прошли публичные обсуждения планов по строительству атомной электростанции в Казахстане

Будет ли в стране построена атомная электростанция? Каково ее возможное влияние на экономику и окружающую среду страны? Эти и многие другие вопросы обсудили эксперты отрасли ходе встречи с жителями Жамбылской области.

Подобные обсуждения по вопросам развития атомной энергетики ранее были проведены в ряде регионов с целью информировать население о планах по строительству АЭС, услышать мнение жителей и ответить на их актуальные вопросы.

На обсуждение были приглашены члены областного и городского общественного совета, Совета ветеранов, руководители филиалов политических партий, депутаты областного и городского маслихатов, представители неправительственных организаций и средств массовой информации, руководители этнокультурных объединений, активная молодежь области, ученые и студенты региональных вузов, специалисты энергетической отрасли.

Фото: акимат Жамбылской области

На встрече с местными жителями и общественными деятелями представители Министерства энергетики, ТОО "Казахстанские атомные электрические станции", Национального ядерного центра и Института ядерной физики рассказали о преимуществах строительства АЭС, о безопасности современных атомных станций, принципах работы и уровне воздействия АЭС на окружающую среду и здоровье человека. Эксперты атомной отрасли продемонстрировали данные о состоянии мировой атомной энергетики и планах Казахстана по снижению энергодефицита за счет современных безопасных атомных технологий.

Атомная электростанция – это источник производства электрической энергии. Энергобезопасность страны – это залог устойчивого развития экономики государства, а также обеспечения качественной жизнедеятельности населения. Необходимость строительства АЭС в Казахстане обсуждается энергетиками на протяжении уже нескольких лет.

"Необходимость ввода новых энергомощностей в Казахстане становится все более острой, особенно учитывая ежегодный рост потребления электрической энергии до 3% в год, а также износ генерирующего оборудования на существующих станциях. Курс правительства Казахстана на переход к безуглеродной энергетике, а также наличие в стране сырьевой и производственной базы создает все предпосылки для развития атомно-энергетической отрасли в стране". Заместитель директора Департамента атомной энергетики и промышленности МЭ РК Гульмира Мурсалова

Фото: акимат Жамбылской области

Атомные электростанции считаются источником так называемой зеленой энергии. По оценке специалистов, ежегодно работа АЭС мощностью 1 тыс. МВт снижает выбросы парниковых газов на 4 млн тонн. Кроме того, есть мнение, что атомная энергетика способствует развитию науки и образования, а также обеспечивает рабочие места в смежных отраслях.

"Развитие атомной энергетики является долгосрочной задачей, решение которой обеспечит энергетическую независимость и безопасность Казахстана как минимум на сто лет вперед – именно такие сроки службы сегодня рассматриваются для АЭС. Также важно обеспечить переход энергетики на безуглеродную генерацию, если мы хотим поддержать зеленую трансформацию экономики страны, устойчивое ее развитие в условиях повышенного внимания мирового сообщества к вопросам климата. Многим сейчас понятно, что без атомной энергетики решить все эти задачи практически невозможно". Ведущий инженер ТОО "Атомные электрические станции" Асуан Сиябеков

Фото: акимат Жамбылской области

На вопросы, касающиеся подготовки специалистов для АЭС и кадрового потенциала в данной сфере, ответил генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев. По его словам, на сегодняшний день в атомной отрасли Казахстана занято более 20 тыс. человек, в том числе 15 тыс. человек основного производственного персонала. Также большое число специалистов работает в Национальном ядерном центре и Институте ядерной физики, где уже десятки лет выполняются работы мирового уровня в области обеспечения безопасности ядерных энергетических установок. Результаты этих работ учитываются в ряде инновационных проектов АЭС в Японии, Франции и других странах, с которыми сотрудничают наши ученые-ядерщики.

"На фоне обсуждения, а также различных дискуссий о строительстве АЭС в Казахстане, важно отметить колоссальный опыт нашей страны по использованию атомной энергии в мирных целях, в частности, это Институт ядерной физики, на базе которого вот уже на протяжении 57 лет успешно функционирует ВВР-К (водо-водяной реактор казахстанский) – это единственный стационарный многоцелевой исследовательский реактор в Республике Казахстан, который является прототипом рассматриваемых реакторов для строительства АЭС в РК. На базе института осуществляется подготовка кадров для атомной отрасли". Генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев

В ходе встречи жители области активно делились своим мнением по вопросам строительства АЭС и развития в стране атомной энергетики в целом, а также задавали вопросы специалистам.