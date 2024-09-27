Эксперт: Атомная электростанция – это залог устойчивого развития Казахстана

Специалист РГП "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Ануар Лепсибаев в интервью рассказал о необходимости строительства атомной электростанции в стране, ее влиянии на экономику и окружающую среду, а также развеял популярные мифы о безопасности АЭС.

– Некоторые эксперты против строительства АЭС. Что вы можете сказать тем, кто против проекта? Насколько необходима стране атомная электростанция?

– АЭС – это стабильность, это выработка электроэнергии без загрязнения воздуха. В Казахстане, где большая часть электроэнергии вырабатывается на угольных станциях, АЭС поможет разгрузить истощенные источники и укрепить энергосистему страны. Это особенно важно для устойчивого экономического и экологического развития страны.

– Как будет проходить процесс строительства и как он скажется на жизни местного населения?

– Процесс строительства атомной станции длительный и состоит из нескольких этапов, начиная с изучения и выбора подходящего места и заканчивая подключением к энергосети, что может занять до 10 лет. В ходе строительства предполагается активное вовлечение местного населения: оно может обеспечивать строительные бригады жильем, питанием и другими услугами. Кроме того, предусматривается обучение местных жителей, чтобы они могли работать на станции или в сопутствующих сервисах, что создаст новые рабочие места и способствует экономическому росту региона.

– Как будет осуществляться мониторинг и контроль со стороны общественности?

– В Казахстане функционирует законодательство, обязывающее к обеспечению прозрачности и открытости при реализации крупных энергетических проектов. Это включает проведение общественных слушаний, доступ к экологическим оценкам и регулярные отчеты о ходе выполнения работ.

– Какие преимущества принесет АЭС для региона, помимо электроэнергии?

– Помимо предоставления надежного источника электроэнергии, АЭС может значительно способствовать экономическому и технологичному развитию региона. Ожидается, что станция станет центром обучения для специалистов в области ядерной энергетики и связанных дисциплин, что усилит технологическую компетенцию страны. Также АЭС привлечет инвестиции в связанные отрасли, включая строительство и производство, что создаст новые рабочие места и повысит доходы населения региона, укрепляя экономическое положение региона.

– Не вызовет ли АЭС загрязнение озера Балхаш?

– Современные АЭС проектируются с учетом строгих экологических стандартов. АЭС, планируемая вблизи озера Балхаш, будет использовать системы замкнутого водооборота, где вода для охлаждения циркулирует внутри станции и не соприкасается с водой озера. Это исключает риск термического или химического загрязнения озера Балхаш.

– Вы сами не побоялись бы жить в районе АЭС?

– При проживании вблизи современных атомных электростанций (АЭС) уровень радиации, который получают люди, часто сравним с естественным фоном, который обычно присутствует в окружающей среде. Примеры из стран с развитой атомной энергетикой, таких как Франция и Швеция, показывают, что проживание вблизи АЭС безопасно при соблюдении всех норм и стандартов безопасности.