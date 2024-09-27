Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Эксперт: Атомная электростанция – это залог устойчивого развития Казахстана

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 22:34 Фото: pexels
Специалист РГП "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Ануар Лепсибаев в интервью рассказал о необходимости строительства атомной электростанции в стране, ее влиянии на экономику и окружающую среду, а также развеял популярные мифы о безопасности АЭС.

– Некоторые эксперты против строительства АЭС. Что вы можете сказать тем, кто против проекта? Насколько необходима стране атомная электростанция?

– АЭС – это стабильность, это выработка электроэнергии без загрязнения воздуха. В Казахстане, где большая часть электроэнергии вырабатывается на угольных станциях, АЭС поможет разгрузить истощенные источники и укрепить энергосистему страны. Это особенно важно для устойчивого экономического и экологического развития страны. 

– Как будет проходить процесс строительства и как он скажется на жизни местного населения?

– Процесс строительства атомной станции длительный и состоит из нескольких этапов, начиная с изучения и выбора подходящего места и заканчивая подключением к энергосети, что может занять до 10 лет. В ходе строительства предполагается активное вовлечение местного населения: оно может обеспечивать строительные бригады жильем, питанием и другими услугами. Кроме того, предусматривается обучение местных жителей, чтобы они могли работать на станции или в сопутствующих сервисах, что создаст новые рабочие места и способствует экономическому росту региона.

– Как будет осуществляться мониторинг и контроль со стороны общественности?

– В Казахстане функционирует законодательство, обязывающее к обеспечению прозрачности и открытости при реализации крупных энергетических проектов. Это включает проведение общественных слушаний, доступ к экологическим оценкам и регулярные отчеты о ходе выполнения работ.

– Какие преимущества принесет АЭС для региона, помимо электроэнергии?

– Помимо предоставления надежного источника электроэнергии, АЭС может значительно способствовать экономическому и технологичному развитию региона. Ожидается, что станция станет центром обучения для специалистов в области ядерной энергетики и связанных дисциплин, что усилит технологическую компетенцию страны. Также АЭС привлечет инвестиции в связанные отрасли, включая строительство и производство, что создаст новые рабочие места и повысит доходы населения региона, укрепляя экономическое положение региона.

– Не вызовет ли АЭС загрязнение озера Балхаш?

– Современные АЭС проектируются с учетом строгих экологических стандартов. АЭС, планируемая вблизи озера Балхаш, будет использовать системы замкнутого водооборота, где вода для охлаждения циркулирует внутри станции и не соприкасается с водой озера. Это исключает риск термического или химического загрязнения озера Балхаш.

– Вы сами не побоялись бы жить в районе АЭС?

– При проживании вблизи современных атомных электростанций (АЭС) уровень радиации, который получают люди, часто сравним с естественным фоном, который обычно присутствует в окружающей среде. Примеры из стран с развитой атомной энергетикой, таких как Франция и Швеция, показывают, что проживание вблизи АЭС безопасно при соблюдении всех норм и стандартов безопасности.

Читайте также

Миротворческие инициативы, инвестиции и роль в мире
Миротворческие инициативы, инвестиции и роль в мире: большое интервью политолога о внешней политике Казахстана
обитатели алматинского зоопарка
Мороз диктует свои правила: зоопарк в Алматы переходит на зимний режим работы
Подполковник Ерлан Каракбаев, Кызылорда
Гражданин начальник, или Обычные будни участкового из Кызылорды
Айсулу Омарова
2024 год АЭС Строительство АЭС в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад, ливни и заморозки: прогноз погоды в Казахстане на 27 сентября
Снегопад, ливни и заморозки: прогноз погоды в Казахстане на 27 сентября
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Похудела на 50 кг за восемь месяцев, секреты похудения
Секреты похудения раскрыла женщина, сбросившая 50 кг за восемь месяцев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: