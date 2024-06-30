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Почему ученые советуют употреблять три порции молодой моркови в неделю

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 00:40 Фото: pixabay
Сотрудники Сэмфордского университета установили, что употребление моркови три раза в неделю значительно повышает уровень каротиноидов в коже, что снижает риск развития рака и болезней сердца, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Health News, в новом эксперименте участвовали 60 молодых людей, которых разделили на три группы. В течение четырех недель первая группа перекусывала ломтиками яблок сорта Гренни Смит (контрольная группа), вторая – молодой морковью (в количестве, равном 100 гр. на порцию). Третья группа принимала поливитаминную добавку, содержащую бета-каротин, а четвертую проинструктировали есть молодую морковь и одновременно применять витаминный комплекс.

Отмечается, что перед началом и по завершении эксперимента ученые оценили уровень каротиноидов в коже каждого добровольца. Каротиноиды – это фитонутриенты, которые придают красный, оранжевый и желтый цвета многим фруктам и овощам. Более высокий уровень каротиноидов в организме, предполагающий активное потребление ярких растительных продуктов, коррелирует с повышенной антиоксидантной защитой, сниженным риском развития болезней сердца и некоторых видов рака, улучшением здоровья кожи и иммунной функции.

Согласно результатам эксперимента, три порции молодой моркови в неделю в качестве перекуса способствовали значительному увеличению концентрации каротиноидов в коже. Сочетание моркови с поливитаминами дополнительно повышало уровень этих фитонутриентов.

Эксперты пришли к выводу, что правильные пищевые привычки эффективно обеспечивают организм жизненно важными питательными веществами и позволяют укрепить здоровье. Согласно результатам исследования, для снижения риска развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний можно внести в рацион питания небольшое изменение – увеличить потребление моркови и подобрать добавки для усиления эффекта.

Ранее врачи напомнили о том, что бороться с воспалением можно при помощи рациона.

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