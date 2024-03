Названы лучшие овощи для уменьшения воспаления

Врачи напомнили о том, что бороться с воспалением можно при помощи рациона, сообщает Zakon.kz.

Список 10 лучших овощей для уменьшения воспаления опубликовал портал Eat This, Not That.

Шпинат. В нем много витаминов, А и С, а также антиоксидантов кверцетина и кемпферола. Они помогают бороться с воспалением.

Кале может предотвратить воспаление кишечника и улучшить его состояние. Для этого в капусте кале содержатся антиоксиданты, минералы, клетчатка и витамины А, С и К.

Брокколи считается отличным источником сульфорафана, то есть антиоксиданта, обладающего мощным противовоспалительным действием. Также она богата витаминами С и К, клетчаткой. Они, как показывают исследования, способны уменьшить воспаление и улучшить резистентность к инсулину.

Болгарский перец содержит большое количество витаминов, А и С, антиоксидантов. Эти вещества уменьшают воспаление и защищают от дегенеративных заболеваний.

Помидоры богаты ликопином — антиоксидантом с мощными противовоспалительными свойствами.

Морковь – источник бета-каротина, который в организме превращается в витамин А. Известно, что он обладает противовоспалительными свойствами.

Свекла. В ее состав входят соединения беталаины, которые уменьшают воспаление.

Чеснок содержит соединения серы и антиоксиданты. Все эти вещества могут помочь уменьшить воспаление и защитить от хронических заболеваний, в том числе от рака, болезней сердца.

Лук содержит кверцетин, обладающий противовоспалительным действием. Также в луке есть витамин С, который уменьшает воспаление и поддерживает работу иммунной системы.

Сельдерей – низкокалорийный овощ, богатый антиоксидантами и противовоспалительными соединениями. Также он обладает противогрибковыми свойствами.

