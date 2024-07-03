В конце июля ожидается активный звездопад - до 25 метеоров в час

Астрономы рассказали, что метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолей достигает максимума действия в ночь с 30 на 31 июля, сообщает Zakon.kz.

По данным ученых "Московского планетария" ожидается до 25 метеоров в час. Поток действует с 12 июля по 23 августа. Этот звездопад лучше наблюдается в Южном полушарии, где радиант поднимается выше над горизонтом.

Радиант потока находится в созвездии Водолей, он виден ночью и утром. В наших Северных широтах, при ясной погоде, наилучшее время для наблюдения метеоров сложатся перед рассветом, когда радиант занимает наивысшее положение (18 градусов) над горизонтом.

В 2024 году условия наблюдения метеоров Южных дельта-Акварид благоприятные. В ночь максимума Луна будет стремится к новолунию, которое произойдет 4 августа и не помешает наблюдениям метеоров.

Астрономы также напомнили, что 5 июля Земля окажется на самом дальнем расстоянии от Солнца.