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Казахстанские ученые придумали, как обезопасить жизни людей при операциях

Казахстанские ученые придумали, как обезопасить жизни людей при операциях, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 13:06 Фото: primeminister.kz
Ученые факультета химии и химических технологий КазНУ им. аль-Фараби усовершенствовали хирургическую нить, используемую во время операции, и разработали антибактериальное покрытие. Об этом 15 июля 2024 года рассказали в Министерстве науки и высшего образования РК, сообщает Zakon.kz.

По словам ученых лаборатории ChemMedLab, сегодня медицинские работники зашивают рану хирургическими нитями во время операции.

"В некоторых случаях бактерии появляются на поверхности нитей, вызывая инфекцию. Это приводит к повторной операции, которая может быть опасной для жизни человека", – рассказали ученые.

Как отметила научный сотрудник лаборатории Аяжан Сейдуллаева, хирургические нити не имеют такого защитного механизма, как человеческий организм.

"Они являются оптимальной средой для прилипания и роста вредных микроорганизмов. Цель нашей научной группы – создать антибактериальное покрытие на поверхности хирургических нитей и ввести его в производство. На поверхности нитей наносятся мультислойные покрытия наноразмеров. А в последний слой вводится антибактериальное средство. Оно, в отличие от обычных антибиотиков, быстро действует против бактерий".Аяжан Сейдуллаева

В настоящее время ученые университета получили патент на разработанные антибактериальные хирургические нити и опубликовали статьи в мировых журналах. В данном инновационном проекте заинтересовалась одна из компаний, которая производит хирургические нити, используемые при операциях, и выразила готовность работать совместно с учеными.

"Аналоги антибактериальных нитей имеются на мировом рынке. Однако в нашей стране этот проект реализуется впервые. Во время операции хирурги обрабатывают нити спиртом или раствором хлоргексидина и зашивают рану. Но у этого подхода есть недостаток. Он является неэффективным в борьбе против инфекции. А у подготовленных нами ниток будут покрытия, которые при необходимости будут предотвращать осаждение бактерии. Также антибактериальный эффект сохраняется в течение одного месяца".Аяжан Сейдуллаева

Ученые КазНУ им. аль-Фараби не собираются останавливаться на достигнутом. В будущем они намерены провести углубленные исследования по данному проекту и вывести продукты на рынок.

25 июня 2024 года стало известно, что казахстанские ученые придумали необходимую человечеству вещь. Подробнее об этом здесь.

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