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Наука и технологии

Казахстанские ученые разработали уникальную воздушную платформу для БПЛА

ученый, БПЛА, разработка, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:36 Фото: gov.kz
Казахстанские ученые разработали платформу, которая позволит беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) длительное время находиться в воздухе. Об этом 11 июня 2026 года рассказали в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) РК, сообщает Zakon.kz.

Проект был реализован при поддержке Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК.

"Ученые Satbayev University успешно завершили научный проект по созданию привязной мультикоптерной платформы с кабельным электропитанием, предназначенной для длительной непрерывной работы в воздухе... Ключевой особенностью разработки стала возможность непрерывной подачи электроэнергии на беспилотный летательный аппарат от наземной станции через специальный кабель, что обеспечивает длительное и стабильное пребывание беспилотного аппарата в воздухе".Пресс-служба МНВО РК
БПЛА, разработка, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:36

Фото: gov.kz

Также сообщается, что ученые разработали инверторную систему электропитания с высокой частотой коммутации и значительным коэффициентом преобразования напряжения. Для нее была построена математическая модель, разработаны алгоритмы управления, выполнено имитационное моделирование в среде MATLAB/Simulink и изготовлен опытный образец.

ученые, БПЛА, разработка, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:36

Фото: gov.kz

Кроме того, с использованием программных комплексов Autodesk и ANSYS CFX была создана трехмерная модель мультикоптера, проведен комплексный анализ его аэродинамических характеристик и изготовлен экспериментальный образец БПЛА.

ученые, БПЛА, разработка, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:36

Фото: gov.kz

"Проведенные исследования позволили количественно и качественно оценить эффективность предложенных технических решений, оптимизировать режимы работы системы и повысить качество выходного напряжения. Полученные результаты подтвердили высокую эффективность разработки и ее значительный потенциал для практического применения. По итогам проекта был изготовлен опытный образец мультикоптерной системы с кабельным питанием, а его основные узлы и система электроснабжения прошли лабораторные и экспериментальные испытания. Результаты испытаний подтвердили работоспособность системы, эффективность преобразования энергии и надежность встроенных механизмов защиты".Пресс-служба МНВО РК

По словам авторов, разработанная платформа может найти широкое применение в телекоммуникациях, экологическом мониторинге, аварийно-спасательных операциях, охране стратегических объектов и других сферах, где требуется длительное нахождение беспилотного аппарата в воздухе.

"Данный проект является одним из важных шагов в развитии отечественной инженерной науки и технологий беспилотных летательных аппаратов. Разработанная нами привязная мультикоптерная платформа обеспечивает возможность длительной и стабильной работы в воздушном пространстве и обладает высоким потенциалом применения в различных стратегически важных направлениях. Дальнейшее совершенствование данной технологии позволит внести вклад в развитие и внедрение современных беспилотных систем в Казахстане", – подчеркнула значимость проведенного исследования научный руководитель проекта, PhD, ассоциированный профессор Кырмызы Тайсариева.

По мнению специалистов, результаты проекта будут способствовать развитию технологий беспилотных систем с кабельным питанием в Казахстане и станут основой для появления новых перспективных инженерных решений в этой области.

ученый, БПЛА, разработка, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:36

Фото: gov.kz

Кроме Кырмызы Тайсариевой, в исследовании активно участвовали магистранты и докторанты, которые занимались математическим моделированием, разработкой опытного образца и проведением экспериментальных испытаний. Это позволило молодым исследователям получить практический опыт в области беспилотных технологий.

26 мая 2026 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, когда будет готово казахстанское лекарство от рака.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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