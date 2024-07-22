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Ученые выявили особенности людей, которые любят домашних животных

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 22:39 Фото: pixabay
Ирландские ученые из Университета Квинс в Белфасте обнаружили связь между любовью человека к своим домашним животным и такими качествами личности, как невротизм и сознательность, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Frontiers in Psychiatry, авторы научной работы хотели изучить, зависит ли сила эмоциональной связи с питомцем от личности владельца. Специалисты опросили 938 взрослых владельцев собак и кошек со всего мира. Вопросы касались личностных характеристик человека.

Ученые пришли к выводу, что люди с более высоким уровнем невротизма и добросовестности сообщали о более крепких связях со своими питомцами. Отмечается, что невротизм характеризуется эмоциональной нестабильностью, тревожностью и капризностью. Добросовестность подразумевает усердие, осторожность и организованность, с сильным чувством ответственности и надежности.

Помимо личностных черт, пишет издание, на уровень привязанности также влияли демографические факторы. Женщины, владельцы собак, люди старше 50 лет и те, кто ухаживает за детьми младше 18 лет, сообщили о более крепких связях со своими питомцами.

Ранее сообщалось, как бездомная собака из Атырау обрела семью в США.

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