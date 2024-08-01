На Земле начался мощный геомагнитный шторм

1 августа 2024 года ожидается очередной геомагнитный шторм. Ученые предупреждают: он может вызвать сильную тревогу, сообщает Zakon.kz.

По информации, которую Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН предоставила gorsite, порывы солнечного "ветра" в ближайшие сутки будут ощущаться практически целый день.

Утро будет менее активным по геомагнитной обстановке с показателями в 4 балла, но продлится это недолго. К 11:00 вновь произойдет очередной всплеск в магнитосфере нашей планеты, показатели взорвутся до 6 баллов. Успокоятся волнения только вечером, когда сила магнитного возмущения составит 3 балла.

В периоды магнитных бурь у чувствительных к ним людей увеличивается риск возникновения головной боли, повышается артериальное давление, начинается ломота суставов и часто бывает бессонница.

Специалисты рекомендуют провести этот день в максимально расслабленной обстановке.

В ночь на 30 июля также прошла магнитная буря.