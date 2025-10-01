Мощнейший геомагнитный шторм буйствует на Земле: прогнозы неутешительные

Начавшаяся в ночь на 30 сентября магнитная буря все еще продолжается и ученые не дают положительных прогнозов, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, непрерывная длительность события составила уже более 30 часов.

"Обстановка в окружающем планету космическом пространстве в данный момент плохо способствует стабилизации магнитосферы. За прошедшие сутки параметры межпланетной среды изменились преимущественно в худшую сторону. Примерно с 400 км/с до около 700 км/с возросла скорость солнечного ветра в окрестностях Земли. Температура плазмы увеличилась в три раза, со 100 до 300 тысяч градусов. Некоторую поддержку оказывает умеренное значение напряженности межпланетного магнитного поля. Именно его пики совпали со вчерашними пиками колебаний магнитного поля. В настоящее время величина поля снизилась в два раза, что позволяет буре держаться на умеренном уровне G1-G2", – рассказали ученые.

По их словам, прогноз на ближайшие сутки сохраняется неблагоприятным.





"Несмотря на возможность снижения бури до "желтого" уровня уже в ближайшие часы, обстановка как на Солнце, так и в околоземном пространстве не способствует нормализации ситуации. Более того, прогноз на сутки впервые за много дней включает более чем 50-процентные вероятности формирования на звезде вспышек высшего X класса", – резюмировали в лаборатории.

Слабая магнитная буря уровня G1 началась на Земле 29 сентября в 23:00 по времени Астаны. И через несколько часов она усилилась до сильнейшей за последние месяцы.

