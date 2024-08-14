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На Марсе обнаружили гигантский океан

Открытие на Марсе, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 20:30 Фото: pixabay
Ученые, изучающие данные, полученные с космического аппарата InSight Lander, обнаружили подземный резервуар, содержащий достаточно жидкости, чтобы создать океан, сообщает Zakon.kz.

По информации Live Science, геофизики обнаружили гигантский скрытый океан под поверхностью Марса, и они утверждают, что он может быть пристанищем жизни.

Правда он находится слишком глубоко для того, чтобы добраться до него известными способами.

Чтобы добраться до воды, находящейся в слое раздробленной породы на глубине от 11,5 до 20 километров под внешней корой Красной планеты, потребуется бурение.

Если земляне когда-нибудь проделают эту работу, то это многообещающее место для поиска жизни.

Ученые отмечают, что несмотря на то, что они до сих пор не нашли никаких доказательств существования жизни на Марсе, они определили место, которое может поддерживать жизнь.

Ранее сообщалось, что ученые НАСА, использующие телескоп "Уэбб", обнаружили ледяную "суперземлю", которая может быть домом для инопланетной жизни.

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