НАСА обнаружило ледяную планету, которая может стать новым домом для землян

Ученые НАСА, использующие телескоп "Уэбб", обнаружили ледяную "суперземлю", которая может быть домом для инопланетной жизни, сообщает Zakon.kz.

По информации The Independent, когда исследователи впервые обнаружили планету , известную как LHS 1140 b, они подумали, что она может быть похожа на очень маленькую версию своего газообразного соседа Нептуна.

Но новое исследование с использованием данных НАСА показало, что там может быть атмосфера и, возможно, даже жидкая вода. Это может сделать его одним из самых перспективных мест для поиска инопланетной жизни.

LHS 1140 b вращается вокруг маломассивной красной карликовой звезды, которая составляет примерно одну пятую размера нашего Солнца.

Ученые, основываясь на своих исследованиях, предполагают, что до 20% массы Земли состоит из воды. Таким образом, это может выглядеть как гигантский снежный ком, но с океаном в той части планеты, которая обращена к Солнцу.

Текущий намек на богатую азотом атмосферу требует подтверждения с помощью дополнительных данных. Ученым необходим как минимум еще один год наблюдений, чтобы подтвердить, что LHS 1140 b имеет атмосферу, и, вероятно, еще два или три, чтобы обнаружить углекислый газ.

Ранее стало известно, что 14 августа 2024 года планеты Марс и Юпитер приблизятся друг к другу максимально близко. Подобное явление можно наблюдать примерно раз в десятилетие.