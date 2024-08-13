НАСА обнаружило ледяную планету, которая может стать новым домом для землян
По информации The Independent, когда исследователи впервые обнаружили планету , известную как LHS 1140 b, они подумали, что она может быть похожа на очень маленькую версию своего газообразного соседа Нептуна.
Но новое исследование с использованием данных НАСА показало, что там может быть атмосфера и, возможно, даже жидкая вода. Это может сделать его одним из самых перспективных мест для поиска инопланетной жизни.
LHS 1140 b вращается вокруг маломассивной красной карликовой звезды, которая составляет примерно одну пятую размера нашего Солнца.
Ученые, основываясь на своих исследованиях, предполагают, что до 20% массы Земли состоит из воды. Таким образом, это может выглядеть как гигантский снежный ком, но с океаном в той части планеты, которая обращена к Солнцу.
Текущий намек на богатую азотом атмосферу требует подтверждения с помощью дополнительных данных. Ученым необходим как минимум еще один год наблюдений, чтобы подтвердить, что LHS 1140 b имеет атмосферу, и, вероятно, еще два или три, чтобы обнаружить углекислый газ.
Ранее стало известно, что 14 августа 2024 года планеты Марс и Юпитер приблизятся друг к другу максимально близко. Подобное явление можно наблюдать примерно раз в десятилетие.