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НАСА обнаружило ледяную планету, которая может стать новым домом для землян

Космические исследования, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 06:12 Фото: pixabay
Ученые НАСА, использующие телескоп "Уэбб", обнаружили ледяную "суперземлю", которая может быть домом для инопланетной жизни, сообщает Zakon.kz.

По информации The Independent, когда исследователи впервые обнаружили планету , известную как LHS 1140 b, они подумали, что она может быть похожа на очень маленькую версию своего газообразного соседа Нептуна.

Но новое исследование с использованием данных НАСА показало, что там может быть атмосфера и, возможно, даже жидкая вода. Это может сделать его одним из самых перспективных мест для поиска инопланетной жизни.

LHS 1140 b вращается вокруг маломассивной красной карликовой звезды, которая составляет примерно одну пятую размера нашего Солнца.

Ученые, основываясь на своих исследованиях, предполагают, что до 20% массы Земли состоит из воды. Таким образом, это может выглядеть как гигантский снежный ком, но с океаном в той части планеты, которая обращена к Солнцу.

Текущий намек на богатую азотом атмосферу требует подтверждения с помощью дополнительных данных. Ученым необходим как минимум еще один год наблюдений, чтобы подтвердить, что LHS 1140 b имеет атмосферу, и, вероятно, еще два или три, чтобы обнаружить углекислый газ.

Ранее стало известно, что 14 августа 2024 года планеты Марс и Юпитер приблизятся друг к другу максимально близко. Подобное явление можно наблюдать примерно раз в десятилетие.

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