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Космический корабль обогнет Землю в рамках "первого в мире" пролета

Полет вокруг Земли, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 07:58 Фото: pixabay
Аппарат Juice Европейского космического агентства вернется на Землю, приняв участие в "первом в мире" пролете, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Sky News, с 19 по 20 августа 2024 года некоторые внимательные любители астрономии смогут заметить пролетающий над ними аппарат Juice, когда космический корабль будет пролетать прямо над Юго-Восточной Азией и Тихим океаном.

Авиадиспетчеры проведут зонд Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) мимо Луны и Земли.

Рискованный маневр позволит Juice срезать путь к Юпитеру через Венеру, используя гравитацию Земли и ее спутника в качестве естественного тормоза для замедления, а затем стремительно перейдет к следующему этапу своего путешествия.

Ранее сообщалось, что SpaceX уже на следующей неделе впервые в истории отправит космических туристов в открытый космос.

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