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События

Корабль "Союз МС-28" завершает космическую миссию и возвращается на Землю 26 июля

Космический корабль Союз МС-28 возвращается на Землю, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 20:05 Фото: Роскосмос
Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-28" завершает космическую миссию и уже в воскресенье, 26 июля, вернется на Землю, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Роскосмосе, на борту корабля находятся космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уилльямс. С ноября прошлого года экипаж работал на борту Международной космической станции, выполняя научную программу и проводя эксперименты.

Посадка спускаемого аппарата ожидается в Казахстане, в районе Жезказгана. К операции по встрече экипажа специалисты начали готовиться заранее.

По регламенту уже за сутки до приземления в районе посадки разворачивается оперативно-техническая группа с воздушными и наземными силами. Именно они первыми встречают космонавтов после возвращения с орбиты.

Ранее сообщалось, что в районе Жезказгана ведется подготовка к посадке пилотируемого корабля "Союз МС-28".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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