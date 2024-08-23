Через семь лет на Землю могут упасть обломки астероида
По информации Universe Today, международная группа ученых под руководством доктора Элоя Пенья-Асенсио, научного сотрудника группы DART Политехнического института Милана, провела серию динамических симуляций, чтобы изучить, как обломки, образовавшиеся в результате удара, могут достичь Земли и Марса.
Результаты показали, что некоторые частицы могут достичь Марса примерно за 13 лет, а другие – Земли всего за семь лет.
Например, частицы, выброшенные со скоростью ниже 500 м/с, могут достичь Марса примерно за 13 лет, тогда как те, что выброшены со скоростью выше 1,5 км/с (5400 км/ч), могут достичь Земли всего за семь лет.
При этом моделирование показало, что, скорее всего, пройдет 30 лет, прежде чем какой-либо из обломков будет замечен с Земли.
Ранее сообщалось, что новые исследования показали, что дни на Земле становятся длиннее, поскольку Луна постепенно отдаляется от нашей планеты.