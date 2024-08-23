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Через семь лет на Землю могут упасть обломки астероида

Обломки астероида летят к Земле, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 06:14 Фото: NASA/JHUAPL
26 сентября 2022 года NASA провела успешный эксперимент по отклонению астероида с помощью метода кинетического удара в рамках миссии DART (Double Asteroids Redirect Test). Недавнее исследование показало, что этот метод создает обломки, которые могут достичь Земли, сообщает Zakon.kz.

По информации Universe Today, международная группа ученых под руководством доктора Элоя Пенья-Асенсио, научного сотрудника группы DART Политехнического института Милана, провела серию динамических симуляций, чтобы изучить, как обломки, образовавшиеся в результате удара, могут достичь Земли и Марса.

Результаты показали, что некоторые частицы могут достичь Марса примерно за 13 лет, а другие – Земли всего за семь лет.

Например, частицы, выброшенные со скоростью ниже 500 м/с, могут достичь Марса примерно за 13 лет, тогда как те, что выброшены со скоростью выше 1,5 км/с (5400 км/ч), могут достичь Земли всего за семь лет.

При этом моделирование показало, что, скорее всего, пройдет 30 лет, прежде чем какой-либо из обломков будет замечен с Земли.

Ранее сообщалось, что новые исследования показали, что дни на Земле становятся длиннее, поскольку Луна постепенно отдаляется от нашей планеты.

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