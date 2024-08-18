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Земные сутки могут стать длиннее на час из-за отдаления Луны

Луна, космос, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 11:03 Фото: pixabay
Новые исследования показали, что дни на Земле становятся длиннее, поскольку Луна постепенно отдаляется от нашей планеты, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на последние наблюдения ученых, которые обнаружили, что по мере удаления Луны ее гравитационное воздействие на Землю меняется и замедляет вращение нашей планеты из-за чего продолжительность земных суток постепенно увеличивается.

"Ученые предполагают, что в конечном итоге сутки на нашей планете могут стать длинее и составят не 24 часа, а 25. На это потребуется около 200 миллионов лет", – сообщает издание.

Профессор Висконсинского университета в Мадисоне Стивен Мейерс поясняет, что по мере удаления Луны Земля становится похожей на фигуриста, который замедляет вращение, вытягивая руки.

"Предыдущие исследования показали, что спутник отдаляется от Земли примерно на 1,5 дюйма в год. В какой-то момент Луна достигнет стабильного расстояния и будет видна только с одной стороны нашей планеты", – добавляет профессор.

Он напоминает, что 1,4 миллиарда лет назад день на Земле длился всего около 18 часов. При этом сутки были короче во многом потому, что Луна находилась ближе к нашей планете.

Ученый подчеркивает, что изменения происходят так медленно, что человечество их не замечает, а прибавка времени к суткам является столь незначительной, что пока никак не влияет на циркадные ритмы землян.

14 августа 2024 года астрономы сообщили о взрыве высшего балла, который произошел на Солнце. Землян предупредили об угрозе новых магнитных бурь.

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