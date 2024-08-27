Последний портрет планеты: опубликован новый снимок Нептуна

НАСА опубликовало одну из последних фотографий Нептуна, сделанных зондом "Вояджер-2". Снимок был создан еще 25 августа 1989 года, но обнародован лишь спустя 35 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Live Science, цветная фотография Нептуна воссоздана на основе нескольких снимков "Вояджера-2", полученных через три фильтра.

На этом фото, как и на других ранних снимках аппарата, Нептун выглядит лазурно-синим, что на десятилетия определило восприятие планеты общественностью. Только недавно ученые выяснили, что истинный цвет Нептуна – гораздо более светлый, сине-зеленый.

Фото: NASA/JPL

По словам ученых, в атмосфере Нептуна преобладают водород и гелий, но метан придает ей голубой цвет, поглощая красный свет.

Благодаря фильтрам метан на этом снимке выглядит темно-синим, но при этом дает полупрозрачную дымку на всей планете. Ярко-красное свечение вокруг Нептуна связано с дымкой, рассеивающей солнечный свет на больших высотах.

Нептун стал последней остановкой "Вояджера-2" перед тем, как он отправился на край Солнечной системы. Зонд вышел в межзвездное пространство 5 ноября 2018 года.

"Вояджер-2" остается самой продолжительной миссией НАСА, даже после того, как прошлым летом у него возникли проблемы со связью.

Ранее сообщалось, что астронавты собираются построить на Луне бетонные здания.

