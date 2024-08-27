Астронавты собираются построить на Луне бетонные здания

‌Астронавт Международной космической станции (МКС) Мэтью Доминик начал уникальный эксперимент, направленный на создание лунной базы. Он связан с созданием специального цемента для строительства объектов на Луне, сообщает Zakon.kz.

В рамках исследования "Материаловедение по затвердеванию бетона" он смешал имитатор лунного грунта с нераскрытыми материалами и жидким цементом, используя два пакета, один из которых содержал горячую воду.

Полученные смеси астронавт поместил в специальный холодильник на ночь.

Цель эксперимента – выяснить, как микрогравитация влияет на процесс смешивания бетона, что критически важно для строительства на Луне.

Ученые надеются понять, как правильно замешивать цемент, чтобы избежать хрупкости и пористости материала. Это исследование также может снизить углеродный след, связанный с доставкой готовых домов в космос.

Вместо традиционных методов строительства NASA стремится, чтобы астронавты создавали здания непосредственно на Луне, используя местные ресурсы. Использование лунного грунта в этом контексте может приблизить человечество к возведению жилья на огромном расстоянии от Земли.

Ранее сообщалось, что индийский аппарат нашел на Луне следы океана из расплавленной магмы.

