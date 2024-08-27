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Полет космических туристов отложили по техническим причинам

SpaceX, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 19:47 Фото: Х/rookisaacman
Компания SpaceX отложила, запланированную на 27 августа, миссию Polaris Dawn из-за утечки гелия в наземном оборудовании, сообщает Zakon.kz.

Теперь компания планирует запустить корабль Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 утром 28 августа со стартового комплекса 39A в космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида. Об этом SpaceX сообщила за несколько часов до запланированного запуска.

"Специалисты внимательно изучают утечку гелия в наземном оборудовании", – добавили в компании.

Там отметили, что корабль Crew Dragon и ракета-носитель Falcon полностью исправны, а экипаж по-прежнему готов к многодневной миссии на околоземную орбиту. Миссию финансирует миллиардер Джаред Айзекман.

Мы сообщали, что в рамках этой миссии впервые в истории будет совершен частный выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов.

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