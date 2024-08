Полет космических туристов отложили по техническим причинам

Теперь компания планирует запустить корабль Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 утром 28 августа со стартового комплекса 39A в космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида. Об этом SpaceX сообщила за несколько часов до запланированного запуска.

Там отметили, что корабль Crew Dragon и ракета-носитель Falcon полностью исправны, а экипаж по-прежнему готов к многодневной миссии на околоземную орбиту. Миссию финансирует миллиардер Джаред Айзекман.

All systems are looking good for tomorrow’s Falcon 9 launch of Polaris Dawn. Webcast will go live ~3.5 hours ahead of liftoff on Tuesday, August 27 → https://t.co/WpSw0gzeT0 pic.twitter.com/81xlzKZ9VV