#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
516.91
586.33
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
516.91
586.33
6.3
Наука и технологии

Ученые рассказали, как спастись от шаровой молнии

Небо, молния, тучи, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 03:40 Фото: pixabay
Эксперты Пермского Политеха (Россия) рассказали, как и где формируются небесные искры, и что нельзя делать при встрече с шаровой молнией, сообщает Zakon.kz.

По информации Naked Science, молния – это гигантский электрический разряд в атмосфере. Он образуется в облаке, где ледяные кристаллы и градины постоянно соударяются из-за восходящих и нисходящих потоков воздуха.

Небесные искры, поражающие своим разнообразием, классифицируются по траектории и месту возникновения разряда. Наиболее распространенный вид – линейная молния с характерными зигзагообразными очертаниями.

Она является самым опасным типом. Она бьет из облака прямо в деревья, дома или землю. Плоская молния представляет собой освещение всего неба изнутри и обычно именно она наблюдается ранней весной или поздней осенью. Ленточные возникают, когда порывы ветра сдвигают последовательные разряды.

Отдельно стоит упомянуть шаровую молнию – редкое и загадочное явление, представляющее собой светящийся шар, существование которого до сих пор мало изучено. Вероятно, это плазмоид, образующийся при определенных условиях обычного разряда. Ученые отдельно рассказали, что делать при встрече с ним.

Первое, что необходимо при встрече с шаровой молнией – это сохранять спокойствие.

  • Не делайте резких движений и ни в коем случае не бежать, так как поток воздуха может направить ее к вам.
  • Не приближайтесь к болиду и не пытайтесь его коснуться.
  • Не создавайте сквозняков, открыв окна и двери.
  • Старайтесь не находиться на предполагаемой траектории ее движения.
  • Оптимальным решением будет замереть и медленно и плавно отступать в сторону, избегая соприкосновения с металлическими предметами.

Ранее исследователи испугались загадочного "кольца" над Аляской.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В Румынии обнаружили крупную коллекцию сокровищ знаменитого племени
Наука и технологии
02:40, 16 апреля 2025
В Румынии обнаружили крупную коллекцию сокровищ знаменитого племени
Google попытается расшифровать язык дельфинов
Наука и технологии
22:13, 15 апреля 2025
Google попытается расшифровать язык дельфинов
Ученые выяснили, какие люди добрее
Наука и технологии
21:27, 15 апреля 2025
Ученые выяснили, какие люди добрее
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: