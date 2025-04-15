Ученые рассказали, как спастись от шаровой молнии

Эксперты Пермского Политеха (Россия) рассказали, как и где формируются небесные искры, и что нельзя делать при встрече с шаровой молнией, сообщает Zakon.kz.

По информации Naked Science, молния – это гигантский электрический разряд в атмосфере. Он образуется в облаке, где ледяные кристаллы и градины постоянно соударяются из-за восходящих и нисходящих потоков воздуха.

Небесные искры, поражающие своим разнообразием, классифицируются по траектории и месту возникновения разряда. Наиболее распространенный вид – линейная молния с характерными зигзагообразными очертаниями.

Она является самым опасным типом. Она бьет из облака прямо в деревья, дома или землю. Плоская молния представляет собой освещение всего неба изнутри и обычно именно она наблюдается ранней весной или поздней осенью. Ленточные возникают, когда порывы ветра сдвигают последовательные разряды.

Отдельно стоит упомянуть шаровую молнию – редкое и загадочное явление, представляющее собой светящийся шар, существование которого до сих пор мало изучено. Вероятно, это плазмоид, образующийся при определенных условиях обычного разряда. Ученые отдельно рассказали, что делать при встрече с ним.

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Первое, что необходимо при встрече с шаровой молнией – это сохранять спокойствие.

Не делайте резких движений и ни в коем случае не бежать, так как поток воздуха может направить ее к вам.

Не приближайтесь к болиду и не пытайтесь его коснуться.

Не создавайте сквозняков, открыв окна и двери.

Старайтесь не находиться на предполагаемой траектории ее движения.

Оптимальным решением будет замереть и медленно и плавно отступать в сторону, избегая соприкосновения с металлическими предметами.

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